Tre bedste kompakte telefoner

GUIDE: Vi har fundet de bedste kompakte mobiltelefoner, der er værd at købe lige nu - og som er til at betale

Der er relativt få telefoner, der kan beskrives som små i dag. Men der findes telefoner, der er lidt mindre end resten af ​​telefonerne på markedet.

Og der findes en slags skillelinie på omkring syv centimeter i bredden for telefoner i dag. De fleste mobiltelefoner er bredere end dette, men nogle få er smallere. Derfor satte vi dette som en grænse, da vi skulle definere, hvad der kan kaldes 'kompakt'.

Men for at være helt klar: Ingen af ​​telefonerne i denne oversigt er så små og lette at håndtere, som de kompakte modeller du kunne købe for fem år eller mere siden. Størrelserne på selv de mindste telefoner er nemlig steget støt.

Foto: Tek.no

Samsung Galaxy S10e

Galaxy S10e er den mindste og sandsynligvis den mest charmerende S10.

Den har en fantastisk skærm med det karakteristiske hul til frontkameraet. På bagsiden får du vidvinkel kameraet og det almindelige hovedkamera fra de andre S10-modeller. Modellen er ikke så meget smallere end den almindelige S10, men med en 0,3 tommer mindre skærm, er det nemmere for ens tommelfinger at nå.

Bredden skyldes hovedsageligt, at rammerne er lidt tykkere end på de tungere modeller. Den hurtige og gode fingeraftrykslæser på siden af ​​telefonen er også en ergonomisk fordel. Med hensyn til ydeevne afviger S10e ikke fra topmodellerne med den samme processor som indmad.

For lidt lagerplads? Indsæt hukommelseskort. Har du gode hovedtelefoner fra førhen? ingen stress - her får du regelmæssig kontakt til hovedtelefoner.

S10e er ganske enkelt den bedste og mest opdaterede af de kompakte telefoner, der findes på markedet i dag.

Bedste funktioner: Et af de bedste mobile kameraer med gode funktioner i mørke og vidvinkel, effektivt menusystem til enkelt hånds brug, hurtig sidemonteret læser til fingeraftryk, vandtæt, meget god skærm. Plads til hukommelseskort.

Ting at overveje: Lidt tyk, frontkamera placeret bag hul på skærmen, S10e har ikke zoomkamera.

Artiklen er lavet i samarbejde med Tek.no

Det koster den:

Læs mere om dette prislink i bunden af artiklen

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Foto: Tek.no

Apple iPhone 8 64GB

Da iPhone SE ikke længere er til salg, må iPhone 8 være Apples repræsentant i denne sammenligning. Den har ikke det nye FaceID-design og fuldskærmsvisning,som du får i nyere modeller, men en kompakt størrelse med 6,7 centimeters bredde.

Den har også den mindste skærm af de udvalgte telefoner, så man kommer nemt rundt på hele skærmen. Oprindeligt er iOS ikke designet til enhåndsbrug, men ved at dobbeltklikke på hjem-knappen, bevæger hele skærmen sig halvvejs ned ad telefonens display, så du nemt kan få adgang til funktioner og knapper øverst på menuerne.

Det fungerer, uanset om det er Apples egne eller hentede apps. Og det er på en måde en bedre løsning end OneUI-tilpasningerne hos Samsung. Kameraet er dog kun ok efter dagens standarder.

Vi kan anbefale iPhone 8, selv om den ikke er den bedste indenfor en specifik kategori. Det er nemlig stadig en af ​​de bedste samlede pakker i denne størrelsesklasse. En billigere variant er muligvis iPhone 7, der er lige så stor. Men telefonen er gammel, og det er fremadrettet begrænset med opdateringer. Den understøtter heller ikke trådløs opladning og har et endnu svagere kamera.

Bedste funktioner: Meget kompakt skærm, fantastisk byggekvalitet, effektivt menusystem til enhåndsbrug, hurtig læser til fingeraftryk, vandtæt.

Ting at overveje: Simpelt og forholdsvis svagt kamera til prisen, dyrt at få mere lagerplads. Gammeldags design. Meget lav batteritid sammenlignet med konkurrenterne.

Artiklen fortsætter længere nede...

Det koster den:

Læs mere om dette prislink i bunden af artiklen

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Foto: Tek.no

Samsung Galaxy S9

S9 er stadig en fabelagtig telefon, skønt den er lidt kedelig i forhold til 8’eren, da den udkom.

Den er faktisk forbedret siden lanceringen, da OneUI-opdateringen gør den relativt kompakte telefon bedre at bruge med én hånd. Specifikt betyder det, at indhold, du skal trykke på, er flyttet så langt ned på skærmen som muligt. Derudover er menuerne hurtigere, end dem der fulgte med telefonen.

Som altid får du en fantastisk skærm fra Samsung kombineret med et udmærket kamera og en telefon konstrueret i høj klasse. Udover det leveres den også med fingeraftrykslæser på bagsiden, hvilket nogle elsker, og andre ikke bryder sig om.

Der er kraftfulde stereohøjttalere foran på mobilen, og selv om Samsung i en periode ikke har ændret på højtalerne, er deres ydeevne stadig glimrende.

Du kan være heldig at få S9 til en god pris.Men du skal være hurtigt ude - der er kun få butikker der sælger S9’eren, da udfasningen er i gang. Hvis du har den på din ønskeliste, anbefaler vi ikke at vente for længe med at slå til.

Bedste funktioner: Blandt de bedste mobilskærme på markedet, udmærket kamera, effektivt menusystem tilpasset enhåndsbrug, ingen huller i displayet til kamera, hurtig læser til fingeraftryk på bagsiden, vandtæt. Mulighed for yderligere hukommelse.

Ting at overveje: Ikke et zoom- eller vidvinkelkamera, ikke alle kan lide fingeraftrykslæserens placering, har ikke et langt 'opdateringsliv' tilbage, begynder at blive svært at få fat i.

Det koster den:

Læs mere om dette prislink i bunden af artiklen