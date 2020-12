Trist besked til 600 kunder: Ingen iPad til dig

Dokumentation: Det skriver Humac

Forsinkelse på levering af din iPad.

Vi skriver til dig, da vi oplever store udfordringer med produktion og levering af iPad. Apple har store problemer med at levere nok iPad til Humac og andre forhandlere i Danmark. Vi har modtaget mange bestillinger af iPad i den seneste periode - både til Black Friday og her i julehandlen - og vi er nu klar over, at vi ikke kan nå at levere din iPad før jul.

Apple’s leveringstid er lige nu 4-6 uger, så uanset hvad vi gør, så kan Apple ikke levere inden Jul.Du har måske købt en iPad som julegave, eller bare glædet dig til at udforske din nye iPad i julen. Derfor beklager vi meget, at vi ikke kan levere dit produkt til tiden.

Vi sletter ikke din ordre, men vi synes, at det er god kundeservice, at vi giver dig mulighed for at afsøge markedet. Er du så heldig, at kunne købe din iPad et andet sted, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice, så hjælper de dig med at annullere din ordre. Hvis du allerede nu ønsker at annullere din ordre, så skriv til kundeservice via linket herunder med dit navn og ordrenummer. Vi sørger for, at du får en bekræftelse på din annullering.

Hvis du ønsker at fastholde din bestilling og plads i køen, så skal du ikke foretage dig noget. Vi håber, at kunne levere din iPad i starten af 2021.

Vi lover, at vi informerer dig om situationen, så snart vi har nye informationer. Vi beklager dybt, at situationen er således, men vi har ikke fået noget varsel om, at der ville blive så stor mangel på iPad og at vores ordrer ikke ville blive leveret til Humac.

Med ønsket om en dejlig december måned - godt helbred og en god Jul.