Tror vi surfer porno i hemmelighed: Men chefen kan stadig kigge med

Et tryk på en knap i browseren - og du er gået i inkognito-mode.

Men hvor meget 'under dække' er du faktisk? Det er en del danskere så meget i tvivl om, at de helt misforstår funktionen.

Ifølge en aktuel rundspørge fra bredbåndsselskabet Stofa bruger hver tredje ofte funktionen. Men godt hver fjerde af dem tror fejlagtigt, at deres arbejdsgiver eller teleselskab så ikke længere kan følge med i, hvilke hjemmesider der bliver besøgt.

Begrænset beskyttelse

Det er særligt skidt for de mandlige netbrugere, der ifølge rundspørgen ofte bruger browserens privattilstand, når de besøger pornografiske hjemmesider.

- I forhold til de hjemmesider, du besøger, er du i princippet ok beskyttet. Inkognito-mode betyder nemlig, at browseren rent teknisk gør sig umage med ikke at afsløre, hvem du er.

- Men tilstanden beskytter ikke totalt, og beskyttelsen virker altså kun over for de hjemmesider, du besøger, forklarer Søren Debois, der er lektor og forsker i it-sikkerhed ved IT-universitet i København, til Ekstra Bladet.

Fakta: Derfor går vi i inkognito-mode - For at undgå, at tredjeparter kan se hvilke websites, de er inde på, og derved målrette annoncer - For at undgå, at andre i husstanden kan se, hvilke sider de har været inde på - Fordi det er mere sikkert at gå på internettet i inkognito-mode Kilde: Stofa/analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 2.006 CAWI-interview med danskere i alderen 18+ år i perioden 4.-8. juni 2018

Chefen kan følge med

Det kan med andre ord give medarbejderne problemer, hvis de tror, at andre ikke kan følge med i, hvilke hjemmesider de har besøgt i arbejdstiden:

- Dem, der giver dig netværket til at komme på internettet, kan jo godt se, hvilke hjemmesider du besøger. Så både dit teleselskab og din arbejdsgiver er i stand til at følge med i, hvad du laver, understreger Søren Debois.

- Det er klart, at hvis du besøger hjemmesider, hvor forbindelsen er krypteret, så kan man ikke se, hvilke oplysninger der udveksles. Men man kan stadig se, at du har besøgt netop den hjemmeside.

Tor-browser beskytter bedst

En klassisk fejl er også, at man bruger inkognito-mode, og så logger ind på for eksempel Facebook eller en anden hjemmeside.

- Så holder du selvfølgelig op med at være anonym.

Ifølge it-forskeren giver en VPN-forbindelse dig en højere grad af beskyttelse mod overvågning på nettet, men beskytter dig ikke mod, at for eksempel din arbejdsgiver stadig kan have fuld kontrol med og overvåge, hvordan firmaets computere bruges. Og den VPN-udbyder, du anvender, kan følge med i, hvilke hjemmesider du besøger.

- Du er kun fuldt beskyttet, hvis du surfer på din egen computer, og du for eksempel bruger en stærkt krypteret browser som Tor-browseren til at surfe med.

Fakta: Det laver vi i inkognito-mode - Søgning efter rejser for at sikre sig, at søgehistorik ikke påvirker priser - Besøg på websites med pornografisk indhold - Ved besøg på websites, som jeg ikke vurderer som sikre - Ved brug af internet fra lånt computer - Søgning efter gave til partner eller andre i husstanden - Læsning af artikler bag betalingsmur - Andre situationer Kilde: Stofa/analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 2.006 CAWI-interview med danskere i alderen 18+ år i perioden 4.-8. juni 2018

Brug for at lære mere om nettet

Søren Debois mener, at der stadig er en del mystik omkring computere, og hvordan de virker:

- Det er noget, vi har brug for bedre at forstå. Og det med at forstå, hvordan vi bliver anonyme på nettet, er blot en lille del af problemet.

- Man burde også bruge krudt på at forstå, at hvis der ikke er lavet en sikkerhedskopi af ens dokumenter og billeder, så kan det altså gå helt galt, hvis enheden bliver ramt af en virus eller bryder sammen.

- Det er så nemt at få lavet sikkerhedskopier i dag, at det ikke burde være et problem.

- Der er også en masse mennesker, der ikke holder deres computer eller mobile enhed opdateret. Det er også en lavthængende frugt.

