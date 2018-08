Trump forbyder Huawei med et pennestrøg

Mandag underskrev den amerikanske præsident Donald Trump en ny lov, der effektivt blokerer firmaer som Huawei og ZTE i at sælge teknologi til kritisk infrastruktur i USA.

Dybt begravet i loven 'Defense Authorization Act' er netop disse to kinesiske firmaer, men også flere andre, navngivet som uønskede i USA.

Firmaerne har længe været forhindret i at sælge udstyr til myndighederne i USA, fordi man frygter, at de spionerer på vegne af det kinesiske styre.

Men ved at blive navngivet i loven sættes der trumf bag ønsket om at holde kineserne ude.

Får store konsekvenser

Der kan ifølge loven fremover ikke bruges udstyr fra de nævnte firmaer, hvis det skal være en del af landets kritiske kommunikation eller på anden måde er afgørende for den måde, der kommunikeres med i den amerikanske statsadministration.

Loven får også konsekvenser for de mange firmaer, som handler med USA. De må nemlig heller ikke bruge udstyr fra de kinesiske firmaer.

Hvis man allerede har udstyr fra for eksempel Huawei, skal det skrottes. Regeringen i USA har derfor sat en pulje af til at hjælpe med disse investeringer.

Huawei er kinesisk og har hovedkontor i Shenzhen, hvor også firmaer som Apple får deres elektronik fremstillet. Problemet for Huawei er bare, at blandt andre USA ikke stoler på, at de er uafhængige af styret. Foto: Mark Schiefelbein/AP

Godkendt i Danmark

Herhjemme er situationen dog omvendt.

Huawei er således førende i salg og drift af netværksudstyr til for eksempel TDC. Og Danmark er ikke i nærheden af at have samme forbehold over for de kinesiske leverandører:

- Det ville forudsætte, at der kom en ’smoking gun’ på bordet.

- Det er ikke sket, sagde Thomas Lund Sørensen, der er chef for Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste, forleden i et interview med Ekstra Bladet.

Hos Huawei beklager man den amerikanske holdning:

- Det virker ikke rimeligt, at vores store og veldokumenterede indsats på sikkerhedsområdet gennem 30 år bliver tilsidesat med udgangspunkt i spekulationer og løse beskyldninger, siger firmaets danske CSO, Carsten Jørgensen, til Ekstra Bladet.

