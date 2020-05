Trumps rumdrøm blev en fuser

Forsøget på at sende astronauter i rummet fra amerikansk jord mislykkedes onsdag aften. Kort før der var 16 minutter tilbage af nedtællingen, blev opsendelsen stoppet, da vejret var for dårligt.

Præsident Donald Trump var mødt op i Florida, men må altså rejse hjem til Det Hvide Hus med uforrettet sag.

Rumrejser med hjælp fra private firmaer som Tesla-stifteren Elon Musks SpaceX er ellers præsidentens store drøm. Han håber også, at USA kan komme tilbage på månen inden udgangen af 2024.

Så kort tid var der tilbage. Men vejret stoppede alt. Foto: Gregg Newton/Ritzau Scanpix

Sikkerhed før alt andet

Selvom turen i dag blev en fuser, er den mislykkede opsendelse et udtryk for, at sikkerheden er afgørende. Og da det regnede i området, og der var risiko for lynnedslag, blev missionen altså droppet.

Der er nemlig kun et meget lille vindue af tid til at sende op i. Og i det vindue frygtede vejrfolkene altså, at vejret kunne skade raketten.

Sådan så det ud, kort før opsendelsen blev afbrudt. Foto: Joe Skipper/Ritzau Scanpix

Havde man kunne vente bare 10 minutter mere, ville vejret ellers have været godt nok, oplyser NASA.

Der gøres et nyt forsøg på lørdag 30. maj om eftermiddagen amerikansk tid - altså igen sent om aften vores tid.