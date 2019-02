Tusindvis bruger dansk app som økonomisk barnepige

Det var godt set, da Rune Mai og hans voksende team af medarbejdere i 2015 lavede et markant kursskifte med økonomiappen Spiir.

Dengang blev unge danskere og deres penge gjort til fokusområde for firmaet, der snart runder 300.000 brugere. Og det er et fokus, der har skabt succes for både Spiir og appens brugere.

- Den offentlige holdning til de unge var, at de er skødesløse og ryger ud over kanten økonomisk med forbrugslån og ustyrlig gæld. Det handlede om at pådutte unge, at de skal bo på en sten, fordi det gjorde de jo absolut ikke. Men er det egentligt sådan, lyder spørgsmålet fra Rune Mai, der siden 2010 har stået i spidsen for den digitale tjeneste.

Træf rigtige beslutninger

Svaret er ifølge ham et ganske andet.

- Det handler jo mere om, at når man bliver udsat for et stort socialt pres, så er det svært at træffe de rigtige beslutninger, fordi man ikke har et økonomisk overblik.

Og manglen på det overblik var allerede i 2010 ideen bag firmaet, som Danske Bank og norske DNB sidste år valgte at investere et tocifret millionbeløb i. De tror nemlig så meget på ideen bag Spiir, at de gerne vil sidde med ved bordet, hvor de næste ideer bliver født.

Der er fortsat røde tal i Rune Mai's Spiir, men det håber han snart kan ændre sig. Foto: Gregers Tycho

Puffer brugerne

Brugerne af Spiir kan vælge selv at lægge deres transaktioner ind i appen, men de kan også koble data fra deres bankkonti i flere banker direkte sammen med appen.

- Så bliver data analyseret og samlet i kategorier. Herefter kan du sætte personlige forbrugsmål for, hvor meget du vil bruge i løbet af en uge eller måned, forklarer Rune Mai.

- Vil du købe kaffe hver dag? Eller vil du spare på kaffen og i stedet til Roskilde Festival? Ideen er, at hver opdatering i Spiir tæller som et lille puf i retning af, at du bliver gjort mere økonomisk bevidst.

- Hvis du skal træffe beslutninger om dine prioriteter ud fra dine penge, skal du også vide, hvordan du bruger dine penge. Og det var svært tidligere, mener han.

Sådan virker den Det er gratis at bruge Spiir, og alle data, man deler med tjenesten, holdes helt private og kan ikke ses af andre uden brugerens accept. Ifølge Spiir falder forbruget af luksusvarer typisk med 10 procent for dem, der har brugt tjenesten i tre måneder. Du kan finde Spiir til Apples mobile enheder her - og til Android her.

Dynamisk kassekredit

Indtil videre har Spiir selv røde tal på bundlinjen, men Rune Mai er ikke i tvivl om, at de kan blive sorte.

Pengene kommer i dag fra de tjenester, som andre firmaer mod betaling bygger i samarbejde med Spiir. Men også fra en fokuseret markedsplads, hvor udvalgte digitale partnere får adgang til at give brugerne nogle rigtig gode tilbud.

- Vi er samtidig i gang med at bygge en fordelsklub for Spiir-brugere.

