Tv-gigant laver streamingtjeneste: Vil kapre din antenneforening

Ekstra Bladet er inviteret til Las Vegas af Brancheforeningen ForbrugerElektronik

I et forsøg på at fastholde landets antenneforeninger åbner Canal Digital nu en streamingtjeneste kaldet PlayMaker.

Tjenesten er blevet betatestet gennem længere tid, men udbredes nu til hele landet.

Se også: Salget af fladskærme falder voldsomt i Danmark

Forening bestemmer prisen

Ideen er, at de enkelte antenneforeningen kan få deres helt egen streamingtjeneste med eget navn og logo:

- Hvert medlem skal kunne se præcis de kanaler, de i forvejen abonnerer på – også på deres computer, tablet og mobiltelefon.

- Og det gælder både hjemme og på farten: i bilen, sommerhuset eller campingvognen. Ja, overalt i Danmark, bare der er en internetforbindelse, forklarer salgsdirektør Peter Fredsted From i en pressemeddelelse om tjenesten.

Han fortæller til Ekstra Bladet, at når først en antenneforening har besluttet at tilbyde streaming, så kan medlemmerne se live-tv på op til fire enheder.

Prisen for tjenesten beslutter den lokale antenneforening.

Vil du blive på kabel-tv, hvis du kan streame indholdet? — Nej - jeg overvejer at droppe kabel-tv — Ja - lyder som en god idé — Ved ikke — Nej - jeg har allerede droppet kabel-tv Vil du blive på kabel-tv, hvis du kan streame indholdet? 34.11 % Nej - jeg har allerede droppet kabel-tv 25.7 % Nej - jeg overvejer at droppe kabel-tv 32.71 % Ja - lyder som en god idé 7.48 % Ved ikke Fejl Der skete desværre en fejl, prøv igen senere.

Se også: Skræmmende forudsigelse: Black Mirror bliver til virkelighed

Vil lægge C-More ind

I første omgang kan man via sin computer, tablet eller mobil se det programindhold, man har tegnet et abonnement.

I løbet af 2018 vil streamingtjenesten blive udvidet med film og serier baseret på de aftaler, som Canal Digital har med leverandørerne af indhold.

- Det er indhold som for eksempel C-More, men også andre tjenester som vi kan komme til at samarbejde med, siger Peter Fredsted From til Ekstra Bladet.

Når film og serier bliver integreret i tjenesten, kan de streames on-demand. I nogle tilfælde koster indholdet ekstra, men vil generelt være en del af pakken.

Se også: Las Vegas kalder: Nu bliver dit fjernsyn endnu skarpere