Tynd mobil er solid som en okse

Nogle gange er det en fordel ikke at ligne, hvad man er. Det gælder særligt med gadgets, der er bygget til at være ekstra solide eller har en speciel funktion.

Ofte kan man nemlig på lang afstand se, at der ‘står vist en mand’ med en telefon, tablet eller computer, der er bygget til at blive tabt fra et højhus. Men ikke når det gælder en af de nyeste hårdføre telefoner fra Caterpillar kaldet S52.

Der er plads til både et microSD-kort og to nano-simkort i telefonen. Foto: Ekstra Bladet

Elegant mursten

Navnet Caterpillar vækker hos mange indre billeder af hårdført udstyr i gule farver i alt fra sko til maskiner og ja, mobiltelefoner.

S52 har imidlertid den unikke karakter, at den både kan klare at blive tabt adskillige gange fra højderne og lande i vand, uden at du skal slæbe rundt på noget, der ligner en mursten indpakket i gummi.

I stedet er S52 forholdsvis let - 210 gram - og under 10 millimeter tynd. Og som billederne afslører, skal man kigge godt efter for at opdage, at Caterpillar-telefonen hører til i den mest hårdføre kategori.

Knapperne afslører, at her ligger en solid telefon. Foto: Ekstra Bladet

Så meget klarer den

Udover sine slanke proportioner er designet også mindre gummiagtigt og lettere i sit udtryk, end tidligere modeller fra både Caterpillar og andre producenter med hårdføre modeller på programmet.

Ifølge firmaet klarer S52 at være nedsunket på 1,5 meters dybde i 35 minutter. Og til adskillige gange at blive tabt fra 1,5 meters højde direkte ned på beton.

Det 5,65 tommers HD+ display med Gorilla Glass 6 har også den fordel, at du kan betjene det med både fingre, eller hvis du har handsker på.

Der er indbygget mini jack til lyd. Foto: Ekstra Bladet

Middelmådig ydelse

Under vores test af telefonen kom S52 alene til kort, hvis man forventer en Android-telefon, der har fart over feltet. Det har modellen bestemt ikke.

Ydelsen er ganske middelmådig og til tider direkte langsomt, hvilket vil irritere nogle brugere.

Men hvis det vigtigste er at have en telefon, der kan holde håndværkere og andre, som er ude i alt vejr, i kontakt med omverdenen, er S52 et ganske fint bud på en moderne løsning.

Kameraet er godt til de flestes behov. Foto: Ekstra Bladet

Modsat den svage ydelse kan brugeren samtidig glæde sig over, at de indbyggede kameraer er ganske gode og leverer skarpe og lysstærke billeder. Det trækker også op, at man kan have to sim-kort i telefonen og et microSD-kort.

Det sidste får man brug for, hvis man har store mængder af data på telefonen, der sælges med 64 gigabyte intern lagerplads.

Batteriet, der ikke kan oplades trådløst, er acceptabelt på 3100 mAh og holder fint til en dags brug.

Laderen bruger heldigvis USB-C, men lyden kan du hente ud med et normalt 3,5 mm mini jack stik, der naturligvis er vandtæt.