Ulovlig iPhone-lader trukket tilbage

TIP OS: Kender du mere til sagen? Del din viden i en mail til tech@eb.dk

En oplader med navnet 'bycph' - som er en meget præcis kopi af en original iPhone-lader - blev fredag trukket tilbage fra det danske marked.

Det sker, efter den danske importør Leki A/S i Vejle ved et rutinetjek har opdaget, at den kinesiske leverandør i hemmelig har ændret laderens konstruktion, hvilket har gjort den ulovlig at sælge i EU.

- Vi opdager det, da vi løbende får lavet nogle tests af vores produkter, forklarer direktør Peter Nielsen til Ekstra Bladet. Den seneste uges tid har firmaet derfor været i dialog med Sikkerhedsstyrelsen og nu besluttet at trække produktet helt tilbage fra markedet.

- Det gør vi, fordi der ikke skal være tvivl om sikkerheden i vores produkter.

- Og vi gør det, selvom der ikke er fare ved at bruge produktet, siger Peter Nielsen.

Se også: Myndigheder advarer: Mobilopladere kan være livsfarlige

Det er svært at se forskel på den ulovlige lader og en original fra Apple. Pr-foto

Sådan tjekker du laderen Ifølge Leki A/S har den ulovlige lader med navnet 'bycph' følgende produktionsdatoer påstemplet mellem de to strømførende ben: 03/18 07/18 09/18 01/19 Laderen er solgt hos blandt andet Silvan, Coop, Davidsen, Scandlines, Bog & Idé og Danske Færger. Forbrugerne kan aflevere produktet på købsstedet og få sine penge retur, lover importøren.

Se også: Min iPhone brød spontant i brand: Kunne være endt med katastrofe

Strammer op på kontrol

I EU skal ladere som denne have et CE-certifikat, der garanterer, at man ikke får stød eller laderen kan bryde i brand.

Problemet er bare, at CE-mærket, der sidder på laderen, slet ikke er udstedt til netop denne lader, men et tidligere produkt som Leki A/S har forhandlet.

- Man kan jo ikke sikre sig mod, at ens leverandør snyder.

- Men vi har nu besluttet, at alle produkter og produktgodkendelser, som vi får fra fx Kina, bliver tjekket af Teknologisk Institut.

Beslutningen dækker dog alene produkter, der fremover indkøbes, da der ifølge Peter Nielsen er tale om en enkeltstående sag med den nu tilbagetrukne lader.

- Jeg er ikke i tvivl om, at vores produkter er helt i orden.

- Men når vi opdager en fejl som den her, reagerer vi selvfølgelig omgående.

TIP OS: Kender du mere til sagen? Del din viden i en mail til tech@eb.dk

Se også: Eksplosionsfare: Krydstogtskibe forbyder populær mobil