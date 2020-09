Ulovlige gebyrer: Kan ske igen

APPLE PAY: Et ukendt antal forbrugere har betalt ulovligt gebyr for at bruge mobil betaling - det bliver svært at få pengene retur

I mere end et år har danske forbrugere risikeret at betale ulovlige gebyrer, når de bruger Apple Pay, Google Pay og andre mobile løsninger. Men hos en række af de firmaer, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har afsløret i at opkræve de ulovlige gebyrer, afviser man, at fejlen ligger hos dem.

For selvom det formelt er butikkerne, der har ansvaret, så er det Nets og andre betalingsindløsere, der sidder med nøglen til en løsning.

- Som det er lige nu, kan vi desværre ikke sikre, at fejlen ikke kan ske igen, forklarer Kasper Tangsig, der er pressechef i Legoland, til Ekstra Bladet.

Kostede dyrt

Forlystelsesparken fik tidligere i år et påbud om, at man skal stoppe med ulovligt at kræve gebyrer, når kunderne betaler med Apple Pay. Det skete, efter styrelsen opdagede, at en kunde var blevet opkrævet 33,69 kroner i gebyr.

- Problemet er, at vores leverandør (betalingsindløseren, red.) skal opdatere nogle lister, for at vi kan se, at der er tale om et dansk betalingskort.

- De lister kan vi desværre ikke få så ofte, at vi kan garantere, at fejlen ikke kan ske igen.

Sagen kort Både Apple Pay og Google Pay bruger et system, hvor det ikke er kundernes danske kortnumre, der sendes til betalingsterminalen. Det gør i stedet et virtuelt kortnummer, der opfattes som amerikansk, hvis terminalen ’ikke ved’, at der i virkeligheden er tale om et dansk, privat betalingskort. Amerikanske kreditkort og firmakort må butikken nemlig godt tage gebyrer for. På grund af en systemfejl hos betalingsindløsere som Nets kan der i nogle tilfælde gå måneder, før dit virtuelle kort bliver genkendt rigtigt i butikkerne. I den periode koster det et gebyr i de forretninger, der opkræver det.

Ingen teknisk løsning

Også hos Tivoli og i 7-Eleven har et ukendt antal kunder betalt ulovlige gebyrer. Styrelsen har opdaget nogle få af dem og givet et påbud om at stoppe ulovlighederne.

- Det skyldes en teknisk fejl hos en betalingsløsningsleverandør.

- Fejlen blev dog hurtigt rettet, forklarer pressechef Torben Plank fra Tivoli.

Løsningen hos både Tivoli og i 7-Eleven har imidlertid været at stoppe med at opkræve gebyrer på alle typer af kreditkort.

- Vi vil ikke stå i en situation, hvor vi opkræver uretmæssigt gebyr. Og da vi teknisk ikke kan være 100 procent sikre på, om der skal opkræves gebyr eller ej, opkræver vi slet ikke noget, siger adm. direktør Jesper Østergaard fra Reitan Convenience Denmark, der ejer 7-Eleven.

Legoland er et af flere firmaer, hvor kunderne fortsat risikerer at betale et ulovligt gebyr, hvis de betaler med Apple Pay.

Betal penge tilbage

Alle tre firmaer oplyser, at de betaler pengene retur til kunderne, hvis man opdager et ulovligt gebyr. Men det er ingen garanti for, at alle berørte kunder har fået gebyret retur.

- Vi har desværre ikke mulighed for at gennemgå alle transaktioner for at identificere eventuelle fejlagtige gebyrer, oplyser Kasper Tangsig fra Legoland til Ekstra Bladet.

Firmaet overvejer nu, om man skal skifte leverandør.

Hos Forbrugerrådet Tænk kæmper nu for, at samtlige forbrugere, der er blevet snydt, får deres penge retur.

- Vi forventer, at det her bliver løst for forbrugerne. Og ikke alene fremadrettet, men også så alle kunder får de ulovlige gebyrer tilbage, som de har betalt, siger Mads Reinholdt, der er direktør i Forbrugerrådet Tænk, til Ekstra Bladet.

- Det har butikkerne og deres betalingsleverandører jo helt tydeligt ikke kunne finde ud af. Derfor må ministeren komme ind i kampen, siger Mads Reinholdt fra Forbrugerrådet Tænk, der netop har bedt erhvervsminister Simon Kollerup (S) træde i karakter og løse problemet.

Dansk Erhverv: - Utilfredsstillende Hos organisationen Dansk Erhverv er man enig med Forbrugerrådet Tænk i, at situationen er utilfredsstillende. - Apple og bankerne har - uvist af hvilken årsag - valgt at erstatte kundernes kortnummer med et nyt amerikansk kortnummer, når kortet bliver lagt i Apple Pay, forklarer chefkonsulent Henrik Sedenmark, Dansk Erhverv. - Dermed tror betalingsterminalen, at der er tale om et amerikansk kort, og opkræver derfor gebyr, hvis terminalen er sat til det. Det er utilfredsstillende for butikkerne og kunderne, som er uden skyld i, at gebyret opkræves, mener han. Håber på løsning

Organisationen håber og tror dog, at der er en løsning på vej. - Problemet opstår hver gang at nye (danske) banker begynder at tilbyde Apple Pay, og da bankerne ikke informerer leverandørerne af betalingsløsninger om de nye kortnumre, så ved leverandørerne ikke, at der skal laves en opdatering, og hvad opdateringen i givet fald skal indeholde. - Derfor kan det ske, at der er butikker der uforvarende opkræver gebyrer frem til leverandørerne opdager, at der er kommet nye kortnumre, og terminalerne er opdateret korrekt. Vis mere Luk

