Unik mobil: Den bedste pakke

Perfekt.

Det er et ord, man skal være forsigtig med, når man som jeg anmelder forbrugerelektronik. For selvfølgelig er intet perfekt, når man husker på, at ønsker og behov til for eksempel en ny mobiltelefon svinger voldsomt fra bruger til bruger.

Alligevel tør jeg godt gå planken ud i dagens anmeldelse af Android-telefonen OnePlus Nord, der forleden blev præsenteret herhjemme. Efter den første test, der naturligvis vil blive efterprøvet de kommende måneder, er dommen over den 6,44 tommer store telefon overordentlig positiv.

Vi er i en kategori, hvor pris, funktioner og produktets kvalitet er afstemt som et dyrt urværk fra Schweiz. Du får præcis det, flertallet har brug for, hvis man vil have en moderne mobil med en flot 90 Hz-display, lynhurtig afvikling af programmerne og en pris, som de fleste kan og gerne betaler. Også selvom det ikke er en 'flagskibsdræber'.

I samarbejde med PriceRunner - læs mere i bunden af artiklen

OnePlus Nord sælges i denne farve og i grå. Foto: Ekstra Bladet

Se også: Mobil priskrig

Seksstjernet oplevelse

Med 3299 kroner for basismodellen og 3899 kroner for den bedste udgave planter OnePlus Nord sig solidt i mellemklassen. Nej, det er ikke den billigste telefon, du kan få. Men det er den 'billigste bedste', som findes.

Lad mig begrunde hvorfor. Det stærkeste argument er naturligvis, at du får en pakke, hvor intet svigter. Og jo, jeg ved godt, at alle nørderne med specifikationer sprøjtende ud af ørerne nu overfalder mig med argumenter om, at der findes da både bedre displays, kameraer og andre tekniske spidsfindigheder.

Men venner, det er slet ikke, hvad det handler om her. I spillet om at levere både et godt display, helt acceptable kameraer, masser af digitale kræfter og et batteri, der holder og lynhurtigt kan lades op med den medfølgende lader, vinder OnePlus Nord stort. Det er ganske enkelt en seksstjernet oplevelse at bruge denne telefon, men til en firestjernet pris.

Og nej, jeg er på ingen måde gift med OnePlus. Hverken som særlig fan eller 'en ven af huset'.

Da de præsenterede OnePlus 8-serien tidligere i år, var jeg således ikke vild med priserne, der ganske enkelt er blevet for høje. Og ved den forrige lancering, hvor der kom et pop-up-kamera i topmodellen - som heldigvis er fjernet igen - forstod jeg heller ikke helt, hvad de havde gang i.

I samarbejde med PriceRunner - læs mere i bunden af artiklen

De nye Buds fra OnePlus er rigtig gode til prisen på 699 kroner. Dem anmelder vi ved en senere lejlighed. Pr-foto

Se også: Vil erobre nyt mobilmarked

Telefonen til alle

OnePlus Nord er meget nem at forstå. Det er præcis den telefon, som kinesiske OnePlus er blevet store og kendte for at levere: topkvalitet til spiselige priser.

Spørgsmålet er nu, hvem der skal købe? Altså medmindre du er Apple-fan og ikke klar til skifte til Android, skal alle købe denne telefon. Det er kun, hvis du har et særligt behov eller bare for mange penge, at der er grund til at betale mere eller vælge en anden model. For eksempel at man bruger sin telefon til at spille tunge spil på. Eller har brug for bedre kameraer og stærkere beskyttelse mod vand og støv, som OnePlus Nord mangler.

Jeg har privat en svinedyr Samsungs Galaxy Note 10+, som jeg er vild med. Jeg elsker den, fordi modellen har et fantastisk og stort display, Og så kan den det, jeg har lyst til at nørde med. Også en indbygget pen.

Videoanmeldelse af OnePlus Nord fra The Verge. Video: YouTube

Køb bare den mindste

Men det er et egoistisk og ikke særligt klogt valg. For hvis man tænker med fornuften og pengepungen, er der fra i dag alene et sted at begynde jagten: OnePlus Nord. Og du klarer dig faktisk fint med den billigste udgave.

Eneste argument for at købe den største er efter min mening det interne lager, som er på 256 gigabyte mod de 128 gigabyte i grundmodellen. At der er 12 og ikke 8 gigabyte RAM i den store model betyder mindre.

Rådet gælder i øvrigt ikke alene privatpersoner, men også firmaer der er på jagt efter en mobil, som ikke knækker deres budget. Og som samtidig er god nok til, at de ansatte eller 'helpdesken' ikke sidder tilbage med en dårlig oplevelse.

Det skal du vide Type: 5G Android 10 Display: 6,44 tommers Fluid AMOLED 90 Hz Opløsning: 2400 x 1080 pixels (408 ppi) Størrelsesforhold: 20:9 Glas: Gorilla Glass 5 RAM: 8 eller 12 GB Intern lagerpads: 128 eller 256 GB Batteri: 4115 mAh Trådløs opladning: Nej Vægt: 184 gram Dual-sim: Ja, nano Læser til fingeraftryk: Ja, indbygget i displayet Certificeret vand/støvbeskyttelse (IP): Nej Bluetooth: 5.1 Wi-fi: 802.11 a/b/g/n/ac Hovedkamera: 48 MP normal (blænde 1.75) + 8 MP ultra vidvinkel (blænde 2.25/119 grader) + 2 MP macro (blænde 2.4) + 5 MP dybdesensor (blænde 2.4) Selfiekamera: 32 MP normal (blænde 2.45) + 8 MP ultra vidvinkel (blænde 2.45/105 grader)

I samarbejde med PriceRunner - læs mere i bunden af artiklen