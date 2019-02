Valentinsdag kan ruinere dig

Umiddelbart kan datingsvindel virke tilfældigt og uprofessionelt; en lidt sølle person sidder på en netcafé i et fjernt land og forsøger at finde sit næste offer på nettet.

Men sagerne, som også Ekstra Bladet har oprullet, viser, at de ikke er uprofessionelle amatører, men specialister i at manipulere de vesteuropæiske netbrugere, de er i stand til at få på krogen.

Læs herunder hvordan de gør.

Trin 1: Laver profilen

Datingsvindlerne skaber først en profil, som man nemt kan få sympati med. Profilen er naturligvis løgn – det samme er billederne, der stjæles på nettet og lægges ud på et eller flere danske datingsites.

Hvis offeret er en kvinde, vil profilen gå efter ældre personer og er selv midaldrende. Profilen fortæller om en vesteuropæisk eller amerikansk mand, der har et betroet og vellønnet job i militæret eller som læge.

Når man først har fået kontakt med profilen, bliver man overstrømmet med kærlige beskeder, der hurtigt ender med tilbuddet om evig kærlighed.

Trin 2: Skaber dækhistorien

Efter nogle uger vil profilen, hvis man fortsætter med at kommunikere, have fortalt en fantastisk historie om, at han er tæt på at skulle pensioneres. Han har typisk været udstationeret i en krigszone i fx Syrien eller Afghanistan.

Nu vil han gerne være sammen med dig og er derfor rejst ud af landet. Tilfældigvis går turen altid igennem fx Ghana.

Trin 3: Opfinder et problem

Nu skulle man tro, at et velorganiseret menneske selv kan skaffe penge til at rejse for. Men svindlerne opfinder altid et problem. I første omgang er der brug for et mindre beløb, men har man først sendt penge, stiger kravet omgående.

Personen, man dater på nettet, er blevet syg eller har fået problemer med nogle store værdier, han har med sig på sin rejse. Hvis man hjælper med et større beløb til at betale tolden, kan problemet klares. Og svindlerne lover naturligvis, at du får dine penge tilbage og en klækkelig belønning.

Trin 4: Klar til at forhandle

Hvis du tøver eller ikke har så mange penge, som svindlerne beder om, ender det ofte med en forhandling.

Pludselig kommer en person fra det lokale toldvæsen eller en bank på banen: Jeg betaler en del af beløbet, hvis du betaler resten, lover personen. I andre tilfælde foreslår svindlerne, at du kan låne pengene.

De er meget behjælpelige med, hvordan du kan få lånet og endda lyve dig til det.

Trin 5: Falske dokumenter

Svindlerne bruger ikke kun chat og telefonopkald til at overbevise deres ofre. De sender også dokumenter som pas, billeder eller video af deres guld og penge eller ’officielle dokumenter’, der viser, at du har en stor formue stående på en afrikansk konto i dit navn.

Alle dokumenter og billeder er naturligvis fup og svindel.

Trin 6: Truslerne

Forholdet til en datingsvindler veksler mellem noget, der ligner ægte kærlighed og begær – og så en meget beskidt behandling, hvor svindleren skælder dig ud eller truer dig med fysisk vold.

Hvis du gør, som svindleren vil have, bliver du behandlet ’kongeligt’. Hvis du stiller spørgsmål eller skaber tvivl om forholdet, kan kommunikationen blive meget ubehagelig.

Trin 7: Følelserne

Svindlerne har taget om dine følelser. Det er dem, de udnytter, for at få penge op af lommen på dig.

Derfor vil der også blive talt til din menneskelige side, der vil blive grædt og plaget. Forvent, at svindlerne kontakter dig på alle tidspunkter af døgnet. Og det er ingen hindring, at du meget klart har afvist dem – så længe du tager telefonen eller svarer på nettet, bliver de ved med at kontakte dig.

Trin 8: Nu kommer jeg

Den sidste del af drejebogen handler om besøget hos dig. Når du er mest i tvivl, dukker personen pludselig op i Danmark: ’Jeg er i lufthavnen i morgen’, lover svindleren. Men de kommer naturligvis ikke.

I stedet er det en del af tricket. For nu skal der flere penge til: Svindleren er blevet stoppet i tolden og har brug for penge for at blive sluppet fri.

Eller også er personen kommet alvorligt til skade på vej til lufthavnen i Ghana og har brug for penge til at betale for hospitalsopholdet.