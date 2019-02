Vanvittig pris på ny mobil

FØRSTE INDTRYK: Motorola Moto G7 Plus leverer markant mere for pengene, end du betaler for telefonen

Glem Huawei, OnePlus og Nokia.

Jagter du en billig mobiltelefon, der spiller op med de bedste på markedet, så skal der stå Motorola på den.

For med lanceringen af den nye Moto G7-serie - og her i vores første hurtige test modellen G7 Plus - så har mobilmarkedet fået et nyt prispunkt for telefoner, der kan alt, som den typiske bruger har brug for.

Der er to kameraer på bagsiden og en hurtig læser til fingeraftryk, som er integreret i Motorola-logoet. Foto: Heine Jørgensen

Meget for pengene

Den seneste tid har jeg haft Samsungs Galaxy S9 med i lommen. Og jo, det er en fremragende telefon.

Men efter kort tid med simkortet i Moto G7 Plus har jeg svært ved at argumentere for, hvorfor du skulle betale det dobbelte eller endnu mere for en dyr Android.

For de 2500 kroner - nej, det er ikke en trykfejl - som modellen koster, får du nemlig et fremragende 6,2 tommers display, en hurtig enhed med 4 GB RAM og 64 GB indbygget lagerhukommelse.

Der er mulighed for at bruge to simkort og et eksternt microSD-hukommelseskort på samme tid.

Både hovedkameraerne og selfiekameraet er virkeligt gode, lysstærke og hovedkameraet er optisk billedstabiliseret. Byggekvaliteten på telefonen er pæn, og der følger et gennemsigtigt og ganske udmærket cover med i kassen.

Der bliver ofte gået på kompromis i en telefon til 2500 kroner. Men det gælder bestemt ikke i denne model. Foto: Heine Jørgensen

Hurtigoplader følger med

Man kan samtidig glæde sig over, at der følger en hurtigoplader med, som sikrer 27 watts effektiv opladning. Ifølge Motorola giver 15 minutters opladning strøm til 12 timers brug.

Der er også indbygget stereohøjttalere, som lyder fint. Og et normalt hovedtelefonstik og USB-C-opladning.

Hovedtelefonen skal du selv købe, men det er et kompromis, som er til at leve med. Du må også leve med, at telefonen ikke har en officiell støv- og vandafvisende klassificering.