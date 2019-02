Vanvittig skærm på ny mobil

Vi begynder med det mest skuffende ved Xperia 1, som Sony mandag morgen afslørede under mobilmessen i Barcelona. Den nye topmodel - der endelig får et navn, man kan huske - er, hvad man vil kalde en ‘papir lancering’. Telefonen er ufærdig og bliver først klar, når vi rammer sommeren.

Alligevel kan man allerede efter første kig godt kalde det en usædvanlig nyhed. Det er nemlig, den første mobil der kombinerer en OLED-skærm, 4K opløsning og 21:9-formatet. Forresten understøtter skærmen også HDR.

Vi kunne desværre ikke få lov til at låse den op og må derfor primært vurdere den på sit ydre og Sonys specifikationer.

Xperia 1 føles således meget solid og godt bygget. Og skal man tro specifikationerne, bliver det særligt skærmen, der kommer til at slå alle de andre. Hverken Huawei, Samsung eller Apple kan være med her.

Vi fik ikke lov til at trykke på Xperia 1, men man kan jo altid lade som om. Telefonen kommer først på markedet senere i år. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Superkræfter

Udover displayet er der kun ganske få ligheder mellem Xperia 1 og dets mindre Xperia 10 brødre, der ligeledes blev lanceret i dag. Den serie kan du læse mere om længere nede i artiklen.

Hvor Xperia 10 således har en bagside i polycarbonat, får du Gorilla Glass 6 i Xperia 1, der også vægtmæssigt lægger sig imellem Samsungs Galaxy S10+ og Galaxy Note 9.

Om du forbinder vægt med kvalitet eller foretrækker lettere mobiler er en smagssag, men jeg oplevede den relativt lette Samsung-model som en forfriskende nyhed, hvor selv en stor mobil ikke nemt falder ud af hånden.

Når vi tester Xperia 1, bliver det derfor spændende at se, om en så lang og smal mobiltelefon faktisk falder ud af hånden med sin lidt højere vægt. At holde en mobil ordentligt handler dog lige så meget om vaner.

Processoren i Xperia 1 er en Snapdragon 855, og modellen har 6 GB RAM og 128 GB lagerplads. Du kan naturligvis bruge et hukommelseskort til ekstra lagerplads.

Dropper fingeraftryk i skærmen

Både Huawei og Samsung har lagt læseren til fingeratryk ind i skærmen på deres nyere telefoner. Men her holder Sony sig til at lægge den ind i powerknappen på siden. Det har de gjort før, fordi det ifølge den japanske producent er det mest logiske sted, at brugerne sætter deres fingre.

Jeg er tilbøjelig til at være enig i vurderingen. Fingeraftryk indbygget i skærmen er da fremtidsorienteret og en stilsikker teknologi, men Sonys løsning er den nemmeste at bruge. Samsung har valgt det samme i deres nye og billigste S10e-model.

Satser på videofunktioner

På bagsiden af ​​telefonen ligger et tredobbelt kamera, der minder om det, der findes i Samsungs S10 og S10+. Nemlig et vidvinklet normalobjektiv, en tele- og supervidvinkel.

Det er muligt at optage video i 4K HDR, og der er ligeledes blevet plads til nye og avancerede funktioner til netop videooptagelser. Det er en slags pro-tilstand, som du allerede kender fra stillbilleder. Sony hævder, at funktionerne ligner dem, der findes i professionelle videokameraer.

Med de nye funktioner kan du presse ekstra kvalitet ud af et ellers simpelt mobilkamera. Men du skal selv vælge at gøre det, da funktionerne er bygget ind i en ny app, som du tilbydes at downloade. Du kan også bare bruge den simple og helt normale kameraapp, der allerede er installeret.

Vidvinkel, super-vidvinkel og tele er arsenalet i hovedkameraerne på Xperia 1. Du får også adgang til en professionel videoapp. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Nyt og gammelt i samme model

Sony Xperia 1 byder på meget af det, man allerede kender fra Sonys tidligere topmodeller. Særligt når vi taler design og teknologi. For eksempel har Sony arbejdet med 4K i flere år, og Xperia 1 er vandtæt, som andre topmodeller har været.

Enheden har ligeledes stereolyd og vibration funktioner, som vi har været vant til i Xperia XZ2 og XZ3.

Men nu må vi så se, når modellen kommer til test. Den færdige telefon sælges ikke før juni, og prisen er p.t. ukendt. Den bliver ikke billig.

Her er det filmen 'Spider-Man: Into the Spider-Verse', der bruges til at demonstrere den brede skærm på Xperia 10-serien. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Innovative Xperia 10

Billigere og klar med priserne er Sony derimod med Xperia 10 og 10 Plus.

Som Xperia 1 har de displays i det langstrakte 21:9-format. Og for dem, der ser meget video på deres telefon, er det aflange format helt sikkert en spændende nyhed.

Professionelle film og YouTube-indslag optages typisk i 21:9, hvorfor det giver biograf følelse at se klip på den brede skærm.

I Xperia 10-telefonerne går displayet samtidig helt til kanterne bortset fra i toppen, hvor der er en temmelig stor kant for at give plads til frontkameraet og højttaleren.

God at holde på

Displayet på Xperia 10 og 10 Plus er henholdsvis 6 og 6,5 tommer. Men på grund af det usædvanlige format er bredden på mobiltelefonerne relativt beskeden. I Xperia 10 er bredden 6,8 centimeter, mens Plus-modellen er 7,3 cm.

Den mindste model er faktisk ganske rar i mindre hænder. I hvert fald hvis du ikke er ivrig efter hele tiden at række ud efter toppen af skærmen.

Byggekvaliteten er også i orden, mens priserne ligger på moderate 2999 kroner for Xperia 10 og 3499 kroner for Xperia 10 Plus. Begge modeller sælges fra på fredag.

For de penge får du Gorilla Glass 5 på forsiden og lakeret plads på bagsiden. Det er elegant og godt sat sammen. Telefonerne føles også lidt dyrere. Hvor holdbar bagsiden så er over for nøgler og andre hårde påvirkninger må tiden vise. Ingen af Xperia 10-modellerne er vandtætte.

Menuer passer til højden

Sony er i øvrigt godt klar over, at længden på deres telefoner kan blive et problem for brugere ‘med korte fingre’. Derfor er menusystemet bygget om, så det bliver nemmere at nå vigtige funktioner.

Muskelmæssigt er Xperia 10 og 10 Plus moderat udstyret. De har henholdsvis 3 og 4 GB RAM, 64 GB lagerplads og mulighed for hukommelseskort.

Ydeevnen er det for tidligt at konkludere på, men under vores halve time med telefonerne opførte de sig upåklageligt. Det er dog overraskende, at Sony har valgt to batteristørrelser på henholdsvis 2870 og 3000 mAh, da telefonerne ligner hinanden ganske meget.

Både Xperia 10 og Xperia 10 Plus har dobbelt kamera på bagsiden, men det er kun Plus-modellen, der giver dig et zoomobjektiv. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Forskelle i kameraet

På kamerasiden er begge udstyret udstyret med to hovedkameraer, hvor Plus har det bedste setup. Den har en større billedsensor på hovedkameraet, og det andet kamera kan både zoome og skabe en bokeh-effekt.

På den almindelige Xperia 10-model håndterer kamera nummer to alene dybdeinformation og bokeh-effekt.