Vanvittig telefon til vanvittige købere

Hvorfor?

Det korte og ganske kontante spørgsmål har jeg gang på gang fået de seneste dage, hvor jeg har slæbt Samsungs nyeste foldbare telefon med mig rundt i virkeligheden.

Galaxy Z Flip hedder modellen, der koster godt 12.000 kroner og seriøse overvejelser, inden man smider så mange penge efter en telefon, der mest af alt virker som en kuriositet.

Man skal ikke have Z Flip i hænderne i mange minutter, før man føler sig sat 20 år tilbage i tiden. I hvert fald når det gælder formfaktoren. Vi taler om en klaptelefon på moderne steroider, da der nu er skærm på hele overfladen.

Klaptelefonen anno 2020 er blevet til en foldbar, som både Samsung, men også Motorola og Huawei har kastet sig over som fremtidens bud på en telefon.

Som bekendt løb Samsung ind i problemer med deres første model, Galaxy Fold, der reelt var en prototype, som blev sendt alt for hurtigt ud på markedet. Det kan man ikke anklage Galaxy Z Flip for at være.

Her er i stedet tale om en gennemtænkt telefon med gode kameraer, fin batteritid og rigeligt digitale muskler til at understøtte en moderne mobilbrugers surferi og brug af krævende apps. Mindre kan man så heller ikke forlange, når du skal smide på den forkerte side af 10.000 kroner for fornøjelsen.

Men hvorfor skal jeg skifte min driftsikre 'flade' mobiltelefon ud med en foldbar, der kræver to hænder til at folde ud, hver gang jeg fisker den op af lommen? Og som har et så mikroskopisk (1,1 tommer, red.) ydre display, at der skal foldes rigtig mange gange i løbet af en dag, hvis du vil holdes opdateret?

Man kan både se og føle folden i skærmen. Men det ser værre ud, end følelsen faktisk er. For når man først begynder at bruge Galaxy Z Flip, glemmer man hurtigt, at folden er der. Foto: Ekstra Bladet

Jeg er desværre ikke lykkedes med at finde et tilfredsstillende svar. Som andre anmeldere, der har haft Z Flip i hænderne, er min oplevelse, at jeg i længden vil blive både træt og irriteret over hele tiden at skulle folde ud og ind.

Og selvom Samsung er nået langt med at bygge et foldbart display, hvor man næsten ikke lægger mærke til skærmen, er den altså anderledes at have i hænderne, men knapt så forskellig fra andre gode mobiltelefoner, når det gælder opløsning og skarphed.

Mest bekymret er jeg fortsat for, hvor godt skærmen holder til dagligt brug. Samsung kalder det verdens første foldbare glasskærm, men sandheden er, at glasset gemmer sig under blødt og påvirkeligt plastik, der nemt bliver skadet af negle, nøgler og det, som er værre.

Du kan også glemme alt om holdbarhed, når det gælder vand og støv. Hvis du er uheldig, kan telefonens liv være hurtigere ovre, end du når at sige 12.000.

Det lille display på 1,1 tommer er med vilje gjort lille for at skabe mere plads til et batteri. Reelt er displayet blevet så lille, at det er tæt på uanvendeligt. Foto: Ekstra Bladet

Selvom jeg er åbenlyst kritisk over for de foldbare nyheder, er jeg ikke blind for, at Samsung flytter de foldbare telefoner skridtet videre Galaxy Z Flip.

Modsat Motorola, der med deres Razr-foldbare har stoppet en alt for billig telefon ind i en dyr og skrøbelig skal, er det lykkedes Samsung at bygge en ganske kapabel mobiltelefon.

Således er den udstyret med absolut godkendte kameraer - som bare findes bedre i Galaxy S10-serien - og batteritid nok til en hel dag. Du får også trådløs opladning med i prisen, otte gigabyte RAM og 256 gigabyte intern lagerplads.

Derimod trækker det ned, at læseren til fingeraftryk på siden af telefonen er acceptabel, men heller ikke mere. Dertil er den for lille og nogle gange lidt for upålidelig.

Telefonens hængsler er så stramme, at du kan stille telefonen på denne måde. Foto: Ekstra Bladet

Mens det altså er svært at give et brugbart svar på, hvorfor man skulle købe Galaxy Z Flip, er det nemmere at forklare, hvorfor Samsung og andre mobile producenter kaster formuer efter at udvikle og sælge foldbar elektronik.

Der er brug for friske bud på, hvordan en mobiltelefon eller tablet ser ud og skal bruges. Og her har teknologien klart et potentiale til at forme fremtidens gadgets. Men fremtiden er ikke landet endnu - vi har kun fået lov til at 'smage' på den.

Derfor er Galaxy Z Flip og de andre foldbare på markedet indtil videre nogle vanvittige telefoner til vanvittige priser bygget til vanvittige købere.

Men hvis du er vanvittig nok og ikke kan vente, er vores råd også ganske klart: Vælg Galaxy Z Flip, der p.t. er det bedste og mest gennemførte bud på en foldbar telefon.

Læseren til fingeraftryk sidder på højre side af telefonen. Hvis muligt havde vi foretrukket, at den sad i displayet eller på bagsiden. Foto: Ekstra Bladet

Der følger både en lednings hovedtelefon og et ydre cover med til Galaxy Z Flip. Men du kan ikke sætte et panserglas eller anden beskyttelse på displayet - gør du det, så ødelægges telefonen. Foto: Ekstra Bladet