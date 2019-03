Vanvittige priser på mobilmarkedet

Den bedste eller god nok?

Det er spørgsmålet, der de seneste uger har drevet min test af to mobiltelefoner, der ligger i hver sin ende af mobilmarkedet. Men modellerne har en fælles værdi: De er begge gode nok.

Den ene er Motorolas G7 Plus til 2500 kroner. Den anden er også en Android-telefon, Samsungs Galaxy S10, hvor priserne begynder næsten tre gange højere ved 7199 kroner.

Billig er blevet bedre

Tidligere ville god nok, men ikke bedst betyde at mobiltelefonen gik på kompromis med så mange funktioner og kvaliteter, at det ville være unfair at sætte G7 Plus og S10 op mod hinanden. Den tid er forbi.

Billig er nemlig ikke kun blevet bedre, men for mange forbrugere også rigeligt. Vælger man topmodellen fra Samsung, betaler man med andre ord en markant overpris for at få det bedste.

Samsung er eksperter i at markedsføre drømmen om sine dyreste mobiltelefoner. Men hvis du slår din sunde fornuft, er der mange penge at spare på næste lige så gode produkter. Foto: Rafael Marchante/Ritzau Scanpix

Verdens bedste skærm

Med S10 køber man sig ubetinget til verdens bedste display på en mobiltelefon. Ingen har et bedre display. Telefonen er også lynende hurtig, har fremragende kameraer og har nu også fået en acceptabel fortolkning af Android.

Byggekvaliteten er naturligvis i top, designet er flot, og der er kælet for de fleste detaljer.

Det er dog dybt skuffende, hvor dårligt læseren til fingeraftryk fungerer. Trods en frisk opdatering af softwaren er den så ringe, at jeg valgte at slå den fra og alene bruge en normal pinkode.

Daglig fornøjelse

Motorolas G7 Plus er det imidlertid nemt at sige lige så mange positive ting om.

Displayet er virkeligt godt, enheden reagerer hurtigt, og kameraet tager billeder, som mange vil være tilfredse med.

Læseren til fingeraftryk sidder ikke under displayet som på S10, men på bagsiden. Og den er fremragende. Byggekvaliteten er samtidig fin til prisen, ligesom fortolkningen af Android er den simple og rene, som jeg holder meget af.

G7 Plus er ganske enkelt en daglig fornøjelse at bruge.

Der er to kameraer på bagsiden og en hurtig læser til fingeraftryk, som er integreret i Motorola-logoet. Foto: Heine Jørgensen

Brug din sunde fornuft

Der er intet forkert i at ville eje det nyeste og bedste. Men hypen og reklametrykket fra firmaer som Apple og Samsung kan nemt overdøve vores sunde fornuft.

Hvis du tror, at du køber en tre gange bedre mobiltelefon, hvis du vælger S10 over G7 Plus, så tager du fejl.

Derimod får du langt mere værdi for pengene, hvis du vælger den billigste fra Motorola.

Der bliver ofte gået på kompromis i en telefon som Motorolas G7 Plus til 2500 kroner. Men det gælder bestemt ikke i denne model. Foto: Heine Jørgensen

