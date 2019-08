Vare med ørevoks blev solgt som ny

Det er populært sagt ’ananas i egen juice’, når journalister skriver om noget, de selv har oplevet. Men i dag handler det ikke alene om undertegnedes egne erfaringer, men om også inspirationen fra læsere i lignende situationer.

For hvordan er man stillet, når en iPhone, der er solgt som ny, viser sig at indeholde billeder fra andre, fordi den allerede har været solgt og er blevet returneret? Eller når man som i Ekstra Bladets tilfælde forleden købte de nyeste in-ear-hovedtelefoner fra Sony til en test og ved åbningen blev mødt af en serie øredutter med små hår og ørevoks fra tidligere brug?

I vores tilfælde blev sagen ekstra grov, da der allerede i butikken var grund til at mistænke, at hovedtelefonen havde været solgt tidligere.

Salgskassen så nemlig ret slidt ud. Derfor fik ekspedienten også spørgsmålet, om han var i gang med at udlevere en demomodel til os – svaret tilbage var et klart nej.

Sådan er du stillet

Hos Forbrugerrådet Tænk har seniorjurist Martha Nør Kjeldsen også hørt om sager, hvor kunder får en returvare eller demomodel udleveret. Men det er i sig selv ikke et problem, så længe butikken håndterer varerne ordentligt, mener hun.

- Butikkerne har jo typisk en returpolitik, hvor de får mange produkter tilbage, som måske slet ikke er blevet åbnet. Eller ikke bærer præg af at være brugt.

- Hvis du samtidig får den fulde garanti på et fejlfrit produkt, vil der ofte ikke være noget problem i, at butikkerne sælger varerne igen. Og at du køber dem, siger Martha Nør Kjeldsen, der understreger, at butikker altid bør oplyse, hvis de sælger dig en demomodel.

Her er headsettet, der blev leveret med 'uønsket ekstraudstyr' - nemlig små hår og rester af ørevoks i øredutterne. Foto: Ekstra Bladet

Sammenrend af fejl

Problemet opstår, når kunden oplever en mangel, fordi varen har været i hænderne på andre.

- Når det sker, bør man henvende sig til butikken og forlange at få et andet produkt, lyder rådet fra Martha Nør Kjeldsen.

Hos Power, der solgte Ekstra Bladet de tydeligt brugte in-ear-hovedtelefoner, kalder salgschef Simon Frølich da også sagen en meget beklagelig fejl.

- Der er sket et uheldigt sammenrend af fejl, hvor flere ansatte, der kun har været i kort tid hos os, misforstår vores procedure og ikke får ordentligt tjekket, hvad de udleverer.

- For vi har allerede en klar procedure for, hvordan returvarer skal håndteres og mærkes.

- Og der skal selvfølgelig ikke udleveres produkter, hvor der sidder hår eller andre ting på fra tidligere brug, siger Simon Frølich.

Power vil nu følge op på problemstillingen internt. Ekstra Bladet har valgt at beholde headsettet og afvist en kompensation.

