Varmer dig ud af huset

Vi skal ikke mange år tilbage for at konstatere, at varme tæpper og kuskeslag var den gængse løsning, når det blev koldt at sidde udenfor. Eller alternativt at man bare gik indenfor, når kulden bed

Men først foran cafeer og siden ved private hjem er terrassevarmere i forskellige størrelser og modeller blevet den moderne og bekvemme løsning.

Enten med varme fra en gasflaske eller el. Sidstnævnte er netop 'drivmidlet' i dagens testmodel, nemlig en elektrisk terrassevarmer fra tyske Solamagic.

Skruet op for effekten

Helt som med gasmodellerne kan du købe forskellige størrelser af eludgaven. Her er det ikke antallet af gasdyser og deres størrelse, der afgør effekten. Men derimod hvor mange watt der skubbes igennem.

I dette tilfælde er der skruet helt op, så PREMIUM 2500+ ifølge producenten dækker op til 19 kvadratmeter. Det passer godt med vores oplevelse og med de 2500 watt i energiforbrug, så svarer det til en driftspris på omkring tre kroner i timen.

Sådan dækker de forskellige størrelser af den tyske el-varmer din terrasse. Pr-foto

Stativ med base er smart

Allerede ved udpakningen er det tydeligt, at der ligger tysk håndværk og kvalitet bag produktet, der til gengæld ikke er blandt de billigste. Materialerne virker velvalgte til formålet og bør kunne holde til mange gode år som varmekilde på dit udendørsareal.

Der følger fem års garanti med i købet, men vores bud er, at terrassevarmeren holder meget længere. Især hvis du 'er god' ved den og tager den ind i tørvejr, hvis du har mulighed for det.

Der fulgte et stativ med en solid base med under vores test. Det gør det nemt at rykke rundt med varmeren, som du dog også kan vælge at fastmontere.

Basen er som nævnt solid og giver stor sikkerhed for, at du ikke pludselig får den næsten fire kilo tunge varmer i hovedet.

Det følger med

Uanset hvordan du monterer PREMIUM 2500+, virker modellen meget driftssikker og nem at betjene. Der er desværre ikke mulighed for - på denne model - at tidsindstille, hvornår der skal slukkes igen.

Det oplevede vi som en smule træls, da det en enkelt gang glippede, så vi først nogle timer senere opdagede, at den fortsat fyrede for fuglene.

Der følger både 2,5 meter strømkabel og to t-beslag med i salgspakken. Og så er modellen godkendt af tyske TüV, der normalt borger for kvalitet.

Det er da også svært at sige noget grimt om terrassevarmeren, som bestemt bør overvejes af dem, der gerne vil varmes ud af huset.

Overvej dog om 2500 watt, der er den største model i serien, er det rigtige for dig. Måske kan du klare dig med en mindre udgave eller købe to små modeller, der varmer netop dit udeareal bedre op.

