Verdens bedste mobil du ikke kan købe

Mate 30 Pro er det første flagskib i flere år fra Huawei, som vi ikke kan købe på sædvanlig vis her i Danmark. Virksomheden kan nemlig ikke bruge Google-tjenester i sine produkter, fordi USA og Kina konstant er i konflikt om alt fra handel til sikkerhed. Derfor er det også meget vanskeligt at give en god vurdering af denne mobil. Men jeg skal prøve det.

Designet er det nemmeste at forholde sig til i testen. Som flertallet af nye topmodeller i år har Mate 30 Pro fire kameraer og en flash. Den har en cirkulær kameraenhed på bagsiden, hvor linserne sidder, og et aflangt felt skjuler blitzen.

Farvemæssigt kan du få Mate 30 Pro i enkeltfarvevarianter eller udgaver med de mixede farve, vi kender fra P20 Pro og nyere Huawei’er. Nyt til denne model er en grøn glasvariant med overfladebehandlingen i bunden, hvor du holder på telefonen, mens den er blank og glat i toppen. Det gør det nemmere at holde om enheden, og den er ikke så følsom over for fingeraftryk.

Den forreste del af telefonen er domineret af en stor AMOLED-skærm, hvor kanten bøjer næsten hele vejen rundt om telefonen og fortsætter ud til bagsiden af ​​den. Der er kun en ekstern knap på telefonen - det er låseknappen, der også fungerer som en tænd/sluk-knap og kan styre den stemmeassistent, du bruger.

Lydstyrkeknappen er væk og erstattet af en smart løsning, jeg har set flere varianter af tidligere. Et dobbelttryk på en af ​​mobilens sider får lydstyrkekontrollen frem, og ved at trække fingeren op og ned langs siden, styrer du niveauet. Det fungerer meget godt, og imponerende nok er løsningen let at bruge, selv når skærmen er slået fra. Telefonen vibrerer også i forskellige intensiteter for at indikere lydstyrken.

Hvis du trykker to gange på siden af telefonen og kører fingeren op og med langs siden, kan du justere volumen. Foto: Tek.no

Da jeg for nylig rejste til Kina for at besøge netop Huawei og bilproducent BYD, var Mate 30 Pro inkluderet som et mobilkamera på turen. Antagelsen var, at Mate 30 Pro i det mindste ville være et godt kamera. Jeg planlagde at bruge VPN for at få adgang til tjenesterne fra Google og Facebook på mine andre telefoner.

Men måske kunne jeg alligevel undvære dem? Når alt kommer til alt, havde jeg ikke haft tid til at se, om jeg kunne snige mig omkring Google-barriererne i selve telefonen.

Den første dag, da kilometer af kinesisk motorvej passerede under os, kiggede jeg mig rundt for at finde ud af, hvor jeg let kunne downloade apps til mine vestlige tjenester. Valget faldt på Apkpure, der er et stort filarkiv på internettet, som er organiseret næsten som en traditionel app-butik.

Der er flere sådanne alternative app-butikker online, og de giver adgang til meget af det gratis og reklamefinansierede indhold fra Google Play, uden at du nødvendigvis får mulighed for at betale for tjenester i apps, der har shoppingmuligheder.

Både Apple og Samsung ville få store problemer, hvis de skulle kæmpe med Mate 30 Pro i direkte konkurrence. Men det slipper de indtil videre for på grund af den amerikanske blokade. Foto: Tek.no

Oprindeligt tilføjede jeg Apkpure som en genvej på startskærmen til tjenestens hjemmeside, før jeg hentede den rigtige app-butik, der hører til tjenesten. Derefter fik jeg også automatiske opdateringer af tjenester som Instagram og Facebook.

Den største ulempe, jeg oplevede, var, at nogle tjenester og apps helt nægtede at køre på telefonen. For eksempel ville Netflix ikke køre uden Googles Widevine-kryptering, og Chrome-browseren krævede Googles system på telefonen for at køre.

Den norske betalingsapp Vipps - i Danmark svarer den til MobilePay - findes heller ikke, hverken i Apkpure-valget eller i Huaweis App Gallery. Så der er lidt tilfældigt, hvad du kan forvente vil fungere.

Man skulle næsten tro, at Mate 30 Pro var designet til at fange oplyste bygninger mod en mørk himmel. Det blev hurtigt klart, at en Mate 30 Pro og aftenudsigten i Shanghai er en perfekt kombination.

Hvis jeg først begynder med det uventede; Jeg antog, at jeg ville gå glip af den fantastiske zoomløsning på P30 Pro. Mate 30 Pro har ikke 5 x optisk zoom og 10 x hybridzoom. Men i de fleste tilfælde fandt jeg ud af, at den billedkvalitet, jeg stadig fik, var så meget skarpere, at beskæring af billederne gav mig en god del af den kvalitet, jeg ville få med optisk zoom. Jeg havde også P30 Pro med, men lagde den hurtigt til side.

Det skal også siges, at hovedkameraet på P30 Pro og Mate 30 Pro faktisk er næsten ens. Det meste af den forbedrede ydelse skal derfor findes i softwaren.

Uanset om det var i dagtimerne eller efter skumringen, tog Mate 30 Pro meget gode og skarpe billeder. En ting, jeg bemærkede, var, at kameraet undertiden så ud til at tilføje støj til de billeder, man ikke altid kunne se under optagelsen.

Så det virker som om, at støjbehandlingen er en smule svag og ustabil i softwaren. Men når kameraet er bedst, leverer det væsentligt bedre billeder end P30 Pro gør, og dermed også Apples nye iPhones der har halet ind på Huawei på stillbillede fronten, men ikke er nået mærkbart forbi.

Der er fire kameraer på bagsiden. Og den runde enhed til kameraerne er perfekt til at lægge op mod vinduer, hvis du vil fotografere udefra uden at få reflekser i billedet. Foto: Tek.no

Jeg må også dvæle lidt ved det nye vidvinkelskamera. En enorm billedchip skal gøre både videooptagelser og fotografering bedre. Og det fungerer. For første gang bliver billedet ikke mørkt, når jeg skifter fra det almindelige kamera til vidvinklen, og kvaliteten er markant bedre end tidligere i de færdige billeder.

Video har aldrig været Huawei's stærkeste side. Her har Samsung og Apple ‘drillet’ i flere år. Men Huawei er på vej.

Kameraet kan håndtere op til 60 billeder i sekundet i 4K, men billedstrømmen er aldrig jævn. Ikke engang i 1080p er den så jævn, som den skulle være, men når alt kommer til alt bliver den mere jævn ved lavere opløsning end ved den højeste.

Når det kommer til støj og farve, gør kameraet et godt stykke arbejde på video, og skift mellem 3 x zoom, normalt kamera og ultravidvinkel ser meget bedre ud end på tidligere Huawei-modeller.

Som telefon er Mate 30 Pro stadig god til, hvad Huawei er kendt for. Fingeraftrykket på skærmen er hurtigt. Ansigtslåsen er hurtig, god og sikrere end den er i P30 Pro. Kameraerne øverst på telefonen giver dig også mulighed for at ‘vifte af’ telefonen for at rulle i teksten eller vise din knytnæve for at tage skærmbilleder.

Og næsten evig batterilevetid? Naturligvis er Huaweis fingeraftryk stadig inkluderet her. Processorens ydelse kan man heller ikke sætte en finger på.

Det er bare en skam, at jeg ikke kan give en endelig karakter til denne telefon. Hvor god den faktisk er afhænger af, hvor god din tekniske snilde er. Og af hvor vigtige Google-tjenesterne er for dig.

Hvis du er teknisk kyndig, kan du bare lægge din Google-e-mail ind som en almindelig postkasse i telefonens e-mail-program. YouTube fungerer strålende i din browser, og der findes apps, du kan downloade fra Huaweis butik eller gennem alternative tjenester.

Du får hverken Googles app-butik. Google Chrome eller Gmail med på denne mobil. Men du kan godt lægge apps på - det kræver bare en ekstra indsats at få fat i de vigtigste. Og ikke alle er der. Foto: Tek.no

Men sådanne løsninger er ikke for alle. De er til dem, der ved, hvad de går efter. Og som er villige til at arbejde lidt for at få de fordele, som den flotte Mate 30 Pro-hardware giver.

Hvis du er en af dem, er der ingen tvivl om, at jeg vil anbefale telefonen. Selv uden Google.

Hvis du derimod spørger din kollega om hjælp, når du ikke kan få printeren til at fungere, skal du vælge en anden model.

