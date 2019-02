Verdens bedste selfiekamera

Hvis man vil tjekke kvaliteten af et mobilkamera, kan DxOMark være et godt sted at begynde. Organisationen tester uafhængigt de nyeste modeller på markedet og vedligeholder en liste over de bedste kameramobiler.

Indtil nu har Huawei ligger i toppen med deres Mate 20 Pro og P20 Pro.

Men efter Samsung tidligere på ugen lancerede sin S10-serie, har den kinesiske producent fået sig en hård konkurrent.

Både Galaxy S10+ (t.v.) og den mindre S10 klarer sig godt i kameratesten. Foto: Josh Edelson/Ritzau Scanpix

Vildt kamera gør Samsung til en vinder

Deler 1. pladsen med Huawei

Ifølge DxOMark findes der nemlig intet bedre selfiekamera lige nu, end det der sidder i Galaxy S10+.

Kameraet får karakteren 96, mens de næste på listen er Google Pixel 3 med 92 point, og Samsungs Galaxy Note 9 ligeledes med 92 point.

Galaxy S10+ indtager også førstepladsen over det bedste hovedkamera og får 109 point. Pladsen deles dog med Mate 20 Pro og P20 Pro fra Huawei.

Trådløs opladning og nye trådløse hovedtelefoner og et smartur er blandt de andre nyheder fra Samsung. Foto: Stephen Nellis/Ritzau Scanpix

