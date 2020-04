Verdens bedste tablet er blevet bedre

Årets iPad Pro-model er vanskelig at beslutte sig om.

På den ene side er der sket relativt lidt med Apples mest kraftfulde tablet siden sidste år. På den anden side er denne påstand fuldstændig forkert. Det afhænger nemlig af, hvordan man ser på det.

Fysisk er der ikke sket meget. Designet er det samme, bortset fra at enheden på bagsiden, der huser kameraet, er vokset. Nu har den adskillige linser, som minder om et gammelt komfur, helt som kameradelen på ​​en iPhone 11 Pro gør.

Herudover er der designmæssigt absolut intet sket. Du kan roligt lyve om, at din gamle iPad Pro er den nye model, fordi det kan de færreste se.

Men der er sket mere end det, og kameradelen er vigtigere, end man skulle tro - i det mindste i nogle sammenhænge. Softwaren og ydeevnen er også absolut vigtig. Og det nye tastatur, der er på vej, gør trods alt en stor forskel, men det har ikke været muligt at teste endnu, men som netop er blevet sat til salg herhjemme.

Kameraet er eneste synlige tegn på, at iPad Pro er blevet opdateret. Foto: Tek.no

Endnu bedre at bruge - for nogle

Ved almindeligt brug er der også relativt lidt at rapportere om. Igen afhængigt af hvem du er.

Hvis du er en almindelig bruger som mig - der bruger en iPad Pro til tekst, 'almindeligt arbejde' og som en underholdningsmaskine - er der få forskelle at rapportere.

Det er stadig en ganske kompromisløs tablet, hvor du kan tilslutte næsten alt via USB-C-indgangen i bunden, og hvor ydelsen hjælper praktisk talt enhver form for app - uanset om det er 3D-modellering, 4K-redigering eller bare relativt tunge mobilspil.

Det meste på denne front er der næsten ingen forskel på mellem dette års iPad Pro og den gamle Pro. Ja, den er hurtigere - så hvis du er stødt på ydelsesproblemer ved behandling af tunge videofiler på den gamle, har du nu en opdateringsmulighed med den (noget) hurtigere, nye A12Z-processor mod A12X-processoren i den forrige model.

Det er praktisk at kunne bruge en tablet som kamera, hvis det er det, du har ved hånden. Men de færreste af os køber en tablet som kamera. Især ikke tablets, der er næsten 13 tommer store. Så hvad er pointen med de nye og flere kameraer?

Det vigtige her er augmented reality, eller AR som teknologien kaldes. Det betyder apps fra Ikea, der lader dig lege med design i dit hjem. Eller ejendomsmæglere, der giver dig mulighed for at få et virtuelt billede af en lejlighed baseret på, hvor du gerne vil ‘gå rundt’ i lejligheden.

Apple har investeret meget i denne type teknologi den seneste tid. Men tidligere havde de ikke særlig hardware til at understøtte AR. Det betød, at det almindelige kamera måtte arbejde hårdt for at give softwaren nok information. Det var derfor ikke særligt præcist, og det gik ikke hurtigt. Du var nødt til at bevæge kameraet rundt i stuen i ganske lang tid, før det fik scannet omgivelserne.

Det er slut med ​​ventetiden i den nye løsning, og scanningen er langt mere præcis, end den var før.

Med et kamera, der deler mange af sine funktioner med iPhone 11, er det oplagt, at iPad Pro årgang 2020 tager bedre billeder end nogensinde før. Det skal dog bemærkes, at natfoto funktionerne fra de nye iPhones ikke er inkluderet her.

AR-funktionerne er noget af det, som det nye kamera og de ekstra kræfter i iPad Pro årgang 2020 kan bruges til. Foto: Apple

Musesupport fungerer godt

En anden nyhed i år er support af mus eller en touchpad. Men du har ikke brug for en ny iPad til det. iOS-versionen med sådan en support får du på tværs af iPad-serien, så hvis du har en iPad Pro fra tidligere, har du sandsynligvis fuld musesupport der.

Understøttelsen af touchpad har fået en vis opmærksomhed. Den har en lidt underlig måde at arbejde på, hvor du trækker en prik rundt på skærmen, men når du støder på ikoner og knapper, udvides musemarkøren til at fylde hele feltet, som du kan røre ved, og musebevægelser får feltet til at bevæge sig og rotere lidt. Ikke alle kan godt lide denne løsning. Jeg syntes dog, det var helt fint og ganske intuitivt.

Hvis du vil, kan du slukke for funktionen og få en normal musemarkør hele tiden. Du kan også ændre størrelsen på og skifte musemarkørens farve, hvis du vil. I praksis er understøttelsen af mus blevet meget god, omend noget anderledes end på en almindelig MacOS- eller Windows-skærm.

Det nye tastatur fra Apple er netop blevet sat til salg. Foto: Apple

Mikroskopisk iMac

Et nyt iPad-tastatur med indbygget touchpad er lanceret. Det løfter iPad Pro op fra bordet og får samlet det hele til at ligne en lille iMac, indtil du pakker enhederne sammen og lægger dem ned i din taske.

Du skal dog være opmærksom på, at tastaturet er dyrt. Du er tæt på at kunne købe en standard iPad for det, som tastaturet til den største iPad Pro koster. Så behovet skal være stort, før du overvejer købet.

På plussiden understøttes både dette års iPad Pro og 2018-modellen af Magic Keyboard, som tastaturet officielt kaldes. Og da den nye iPad Pro som nævnt ikke er et kæmpe tigerspring, kan du i stedet overveje at kaste pengene efter tastaturet og ad den vej opgradere din nuværende iPad Pro.

I sidste ende

Så hvad synes vi om iPad Pro årgang 2020?

Altså, den ligner sin forgænger så meget, at vi lige så godt kan lade konklusionen være et ekko af den forrige test.

Hvis du vil have en kompromisløs tablet, der ikke sparer på noget, er årets iPad Pro et godt valg. Enheden har den bedste ydelse, den bedste lyd og sandsynligvis det bedste udvalg af apps til arbejdsopgaver.

iPad OS, som styresystemet hedder, er så tæt på at være Windows og MacOS, at mange med lidt enklere digitale arbejdsopgaver sandsynligvis kan klare sig fint med en iPad Pro og et godt tastatur.

Og skærmen? Hvis ikke det er den bedste i en tablet, er den i det mindste meget tæt på. Den understøtter 120 hertz, har udvidet farverum og meget lysstærkt. Samsungs AMOLED-skærme i Galaxy Tab S-serien er gode, men indtil videre har de ikke en opdateringshastighed på niveau med iPad Pro, som er meget behagelig at bruge og se på.

Hvis du vil have den bedste tablet på markedet i dag, er det iPad Pro, du skal vælge. Men hvis du har den forrige generation, skal du ikke opgradere. Gør det kun, hvis de apps, du bruger, er meget afhængige af AR-funktioner, som er massivt forbedrede i denne generation af Apples professionelle tablets.

