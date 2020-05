Verdens højeste bjerg får 5G

Otte ton udstyr slæbt op i 6,5 kilometers højde for at give bjergbestigere og forskere lynhurtigt mobilnetværk

Tag et godt kig på videoen øverst i denne artikel, som er optaget på verdens højeste bjerg. Og prøv så at måle hastigheden på netforbindelsen, som din mobiltelefon har.

Vi tør nemlig godt garantere, at hvis du bruger det lokale mobilnet, så har forskere og bjergbestigere i det ufremkommelige terræn på Mount Everest bedre netforbindelser end dig.

Det er ikke hver dag, man ser en 5G-basestation med antenner på vej mod toppen af Mount Everest. Foto: Huawei

Skal hjælpe forskerne

Forklaringen er selvfølgelig, at 150 mennesker og 40 okser har slæbt otte ton udstyr op i 6,5 kilometers højde for at etablere verdens højeste 5G-netværk på verdens højeste bjerg.

Her er der nu opsat fem 5G-basestationer i 5300, 5800 og altså 6500 meters højde.

Og det er netop forskere og andre med særlige behov for en sikker og lynhurtig netadgang, der fremover kobler sig på 5G-netværket, som kinesiske Huawei har bygget, sat op og servicere. Og som China Mobile tager sig af at drive.

Der findes allerede et 4G-mobilnetværk i området, som Huawei også stod bag tilbage i 2013. Men det nye vil blandt andet kunne hjælpe med mere præcist og effektivt at kortlægge området, hvilket en gruppe af forskere er i fuld gang med.

Der skulle mange 'oksekræfter' til for at slæbe udstyret det sidste stykke af vejen. Foto: Huawei

Ifølge Huawei er det nye netværk så hurtigt, at man på blot et sekund kan hente eller sende en fil på 1 gigabyte. Det er rigeligt til at streame Netflix eller lave et videoopkald i god kvalitet hjem til familien.

Vejret i området var i øvrigt traditionen tro hårdt ved både lastbiler, mennesker og dyr. Hele minus 37 grader melder folkene bag byggeriet om. Og en sidste strækning på 1,3 kilometer skulle de gå, da lastbilerne måtte give op, og okserne tage over.

De kan dog glæde sig over, at 5G-udstyret ikke skulle hele vejen til toppen. For så havde det krævet et par kilometer mere på gåben.

