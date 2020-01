Verdens hurtigste gamerskærm

Der står nye skærme i ROG-serien på menuen hos Asus under dette års CES-messe i Las Vegas. Og fokus er på opdateringshastigheden på skærmene, dvs. flere billeder pr. sekund. Med det valg sigter firmaet klart mod aktive e-sportsatleter.

På udstillingsgulvet i Las Vegas står en tilsyneladende almindelig 24,5-tommers pc-skærm, der stjæler det meste af rampelyset på Asus' stand. Den har en opdateringshastighed på hele 360 ​​billeder i sekundet.

Displayet har i det mindste fået navnet Asus ROG Swift 360Hz G-Sync Monitor. Modellen forventes bare ikke at være i handlen før i slutningen af 1. halvår, fortæller Asus’ repræsentant på messen. Det endelige navn ligger heller ikke fast endnu.

Her demonstreres forskellen mellem 360 (t.v.) og 240 billeder i sekunder. Foto: Tek.no

Super skærm til gamere:

Modellen har en traditionel opløsning på 1920 x 1080 pixels, også kendt som Full HD, og viser altså 360 billeder i sekundet. Det er en stigning på omkring 120 billeder i sekundet fra de bedste skærme, der allerede findes på butikshylderne i dag.

Vi fik demonstreret forskellen mellem 240 og 360 billeder i sekundet, og når man kun ser på bevægelig grafik, skal vi ærligt indrømme, at vi ikke oplevede nogen forskel.

Alligevel bemærker vi faktisk forskellen, når vi spiller, hvor hurtige bevægelser glider bedre, og du lettere kan ramme fjenden i første forsøg. Nu skal det siges, at 240 billeder i sekundet heller ikke er særlig dårligt, men alligevel er det lidt overraskende at bemærke en så markant forskel.

Displayet leveres selvfølgelig med G-Sync-support, og hvis du skal have glæde af 360 ​​billeder i sekundet, er DisplayPort version 1.4 også på plads.

Vi har ingen idé om prisen, men den vil sandsynligvis være meget høj.

43 tommer med 4K og 144 Hz er slet ikke at foragte. Foto: Tek.no

Mange tommer for pengene

Artiklen er lavet i samarbejde med Tek.no

ROG betragtes som flagskibsserien hos Asus, og det betyder også, at prisen kan være svær at sluge for mange. Heldigvis frigiver virksomheden en billigere serie, der har en hurtig skærm til dig, der spiller.

Blandt de billigere modeller finder vi TUF Gaming VG279QM, som blev annonceret lige før jul sidste år. Den er lidt større end ROG-modellen - 27 tommer mod 24,5 tommer - men med den samme opløsning på 1920 x 1080 pixels. Den største forskel er imidlertid billedfrekvensen.

TUF-varianten klarer 280 billeder i sekundet i overclocket tilstand, eller sandsynligvis 240 billeder i sekundet, hvis du dropper overclock.

Displayet skal også være i stand til at vise billeder med op til 400 nits lysstyrke. Pris og tilgængelighed er heller ikke kendt for denne model.

Asus har samtidig forbedret sin gigantiske 43-tommers model, som nu kommer med noget kaldet DSC, en forkortelse for Digital Stream Compression.

Ultratynd skærm:

Denne teknologi giver dig kort fortalt bedre skarphed og præcision i farverne, når du spiller i høj opløsning med mange billeder i sekundet.

Skærmen kan tilbyde 4K-opløsning og en opdateringsfrekvens på 144 billeder pr. sekund, så når du bruger den, vil farverne være bedre end tidligere, lover Asus.

Vi havde ingen skærm at sammenligne direkte med på messen, men alligevel kan vi se, at især himlen på billederne er fri for nuancer mellem de lysere og mørkere dele af grafikken.

Samtidig må vi sige, at størrelsen er imponerende for en skærm, du kan have stående på dit skrivebord, og at den ser ud til at være effektiv og hurtig at bruge på trods af størrelsen.

Også denne skærm, der for øvrigt kaldes ROG Swift PG43UQ, forventes at komme til salg i løbet af de første seks måneder af i år, men prisen er ikke offentliggjort.