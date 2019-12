Verdens vildeste tv ruinerer dig

I begyndelsen af ​​året lancerede Samsung verdens første, modulopbyggede Micro-LED under navnet ‘The Wall’. Og det vakte stor interesse og fik megen opmærksomhed under CES-messen i Las Vegas.

Nu kan du så bestille din egen tv-væg, men forbered dig på en for de fleste ruinerende oplevelse. Lige nu koster alene fjernsynet 400.000 euro eller næste tre millioner kroner. Hertil kommer sandsynligvis en pebret regning på monteringen.

Det er selvfølgelig en absolut absurd pris, men det er ikke utænkeligt, at et Micro-LED-tv som The Wall en dag bliver prissat tættere på prisen for nutidens topmodeller.

Alternativ der er til at betale:

Vi har prøvet skærmen, som nu er komplet med menuer og grafik - og altså ikke kun en demo, der ruller hen over skærmen, som vi har set det tidligere.

Da du har en kæmpe 146-tommers overflade at boltre dig på, er der også store muligheder for at ændre og tilpasse den baggrund, du ønsker på skærmen.

Med Micro-LED-teknologi kan du nemt bruge tv'et som et passivt maleri, et mønster eller lignende, selv når det ikke er i brug og uden en enorm strømregning. Dette kaldes Samsung for Ambient-tilstand, og i en kort demo, vi fik, var der mange valg i menuerne.

Her et eksempel på hvor avanceret skærmen kan sættes op. Foto: Tek.no

Artiklen er lavet i samarbejde med Tek.no

Den demonstration, vi fik i Sydkorea, viste, at du for eksempel kan indsætte forskellige stillbilleder i forskellige størrelser og således skabe et digitalt miljø med dine egne billeder i rammerne. Du kan også vælge størrelsen på de forskellige billeder, hvilket giver dig et væld af muligheder for at gøre tv'et til en del af dit hjem.

På et så stort tv som ‘The Wall’ er du næsten afhængig af den løsning, der giver dig mulighed for at drage fordel af skærmen, selv når du ikke ser indhold. Hvis ikke, vil du bare have en kæmpe sort væg i din stue. Navnet på den enorme skærm er ikke valgt uden grund, da den bogstaveligt talt tager hele din væg.

I flere år har Samsung udviklet sit Tizen-interface til tv, og med ‘The Wall’ får du også en version af Tizen, når du trykker på menuknappen på fjernbetjeningen.

Den er dog ikke helt magen til den, du ser på normale displays. Fordi skærmen er betydeligt større end normalt, har Samsung valgt at opdele funktionen, så du får menuen i et relativt stort vindue til højre, mens det, du allerede ser på, er placeret i et mindre vindue til venstre på skærmen.

Det er meget specielt at bruge et tv, der er så stort. Selvom du kan købe ganske store LCD- eller OLED-skærme i butikken, er 146 tommer altså noget andet helt.

Skærmen, vi har foran os, er således modulopbygget og består af et antal mindre skærme, der er samlet til en stor. Hvert element svarer til størrelsen på en 32-tommers skærm.

Første gang, vi så The Wall, kunne vi se overgangene mellem de forskellige moduler. Men Samsung har tydeligvis arbejdet meget på teknologien. For i dag er det langt vanskeligere at se overgangene, der næsten virker usynlige.

Modulerne ser ud til at være monteret i en slags aluminiumsramme og er meget tynde.

Og der er store muligheder for at blive imponeret. Micro-LED tager de bedste funktioner fra QLED og OLED, dvs. rå lysstyrke og muligheden for perfekt sortniveau.

På den måde er det teknologien, der vil kunne slå begge af banen, forudsat at blandt andet prisen falder til et mere rimeligt niveau.

Her kan du skimte tykkelsen på modulet, der blot er nogle få millimeter. Foto: Tek.no

Den gigantiske skærmopløsning er 4K, hvilket er det samme som de fleste almindelige tv'er har haft de seneste år. Og på trods af at vi kun står et par meter væk fra en kolossal overflade, føles skærmen ikke sløret.

Kombinationen af en forbløffende ‘sort sorthed’, som man normalt kun ser på OLED, og den glitrende lysstyrke, som i det mindste tangerer de bedste QLED-modeller, Samsung kan præsentere, giver denne model dig et billede, der er helt vildt og skal opleves.

Farverne er præcise, og den samlede pakke giver dig en helt fantastisk billedoplevelse.

Det er værd at bemærke, at denne løsning også giver dig varme på kolde vinterdage. Præcis hvor meget varme modulerne udsender, svarer ikke Samsung på, men bliver du bliver varm i kinderne, hvis du går tæt nok på.

Første gang, vi så ‘The Wall’, var det et meget imponerende syn. Nu, hvor vi også i praksis oplever, hvordan fjernsynet bruges, er det tydeligt, at teknologien bliver en del af din fremtid.

Med den nuværende pris har få mennesker råd til at købe et sådant tv, men om få år vil mange af os sandsynligvis købe Micro-LED-tv, man let kan udvide og ændre ved at købe nye moduler.

Sådan ser menustyringen ud. Foto: Tek.no