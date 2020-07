Vil erobre nyt mobilmarked

ONEPLUS: Angriber i dag Motorola og Nokia ved at lancere en billig model kaldet OnePlus Nord

Det kan lyde lidt banalt, når OnePlus senere i dag sender endnu en telefon på markedet.

OnePlus Nord hedder modellen, som firmaet de seneste uger har sluppet så godt som alle oplysninger fri om.

Men der er intet banalt over lanceringen. Særligt ikke hvis man hedder Motorola og Nokia, der indtil nu har siddet tungt på markedet for billigere, men gode mobiltelefoner.

OnePlus overlader ikke meget til fantasien i de mange 'læk', de selv har lavet om den nye telefon. Video: YouTube

Blevet for dyre

Det er netop det marked, som OnePlus nu buldrer ind på.

- Vi vil gerne have en rolle på et større massemarked ved samlet at bygge en telefon, der leverer op til de standarder, som OnePlus står for.

- Men til en pris som flere kan og vil betale, siger Tuomas Lampen, der er firmaets europæiske strategichef, til Ekstra Bladet.

Lanceringen af OnePlus Nord sker i skyggen af den seneste lancering af One-Plus 8-serien, der har været med til at hæve prispunktet på firmaets telefoner så meget, at det er blevet sværere at anbefale dem.

OnePlus er ganske enkelt blevet for dyre for en del af de kunder, som tidligere flokkedes om mærket, fordi man fik meget mere for pengene, end når man køber topmodellerne fra Samsung og Apple.

Ny hovedtelefon 30 timers batteritid er blandt løfterne i den nye trådløse hovedtelefon, som OnePlus også lancerer på tirsdag. Modsat tidligere modeller er der tale om en 100 procent trådløs udgave, der kan ses i ørerne på Carl Pei under YouTube-interviewet.

Dyrt at bygge godt

Ifølge Tuomas Lampen er det da også en balance, som den kinesiske techproducent er meget bevidst om.

- Vi har de seneste år lavet bedre og bedre telefoner, men de er også dyrere. Forbrugerne vil have bedre kameraer, flottere skærme og længere batteritid.

- Når man laver en flagskibstelefon, kan man kigge på alle dele og give dem de bedst mulige specifikationer. Men alle de ønsker får prisen til at stige.

Hvis de danske priser, som først bliver kendt senere i dag, lægger sig på niveau med det, som konkurrenterne kræver for en mellemklassetelefon, har OnePlus en unik mulighed for erobre det nye marked.

I hvert fald hvis strategien, som gjorde OnePlus til et kendt navn herhjemme, genbruges. Nemlig at levere markant mere end kunderne betaler for.

Skal man tro et større videointerview i sidste uge med medstifter Carl Pei er det netop, hvad One-Plus nu vil gøre.

Ifølge interviewet med YouTube-bloggeren Marques Brownlee vil telefonen modsat andre modeller i samme prisklasse være god på alle områder. Der er lavet nogle kompromisser, men ikke flere end at telefonen kan, hvad den skal.

Du kan følge dagens lancering klokken 16 via videosignalet herunder.