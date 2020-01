Vil sælge dit billede til politiet

ANSIGTSGENKENDELSE: Privat firma vil sælge dit navn og billede til politiet i Danmark - det kan blive en drøm for politiet, men et mareridt for dig

Når et flertal i Folketinget sandsynligvis snart bliver møre og opfylder politiets ønske om at få lov til at bruge ansigtsgenkendelse mod primært uskyldige borgere, står et privat firma klar i kulissen med et godt tilbud: Køb adgang til vores database med over tre milliarder navne og billeder.

Det er New York Times, der netop har afsløret firmaet og dets enorme arkiv over en stor del af jordens befolkning. Clearview AI hedder det, og det drives af australske Hoan Ton-That.

Taget op i Folketinget i dag Der var tirsdag debat om brug af ansigtsgenkendelse i Folketinget. Her fremlagde Sikandar Siddique og Rasmus Nordqvist, der begge er fra Alternativet, et beslutningsforslag, der pålægger regeringen at indføre et forbud mod brug af ansigtsgenkendelse i det offentlige rum. Du kan læse hele forslaget her.

Har politiet som kunde

I dybeste stilhed har han hentet de mange billeder og navne ud af blandt andet Facebook og udviklet en avanceret algoritme, der nu er lagt ind i en app.

Ved at bruge et billede af en person, som man gerne vil finde, kan appen på få sekunder give meget præcise bud på, hvem personen er. Faktisk er systemet så præcist, at en række af politimyndigheder i blandt andet USA betaler et stort årligt abonnement for at bruge det.

Og Rigspolitiet skal ikke kigge langt for at komme i kontakt med Clearview AI. Firmaet er økonomisk støttet af milliardæren Peter Thiel, der ejer et andet overvågningsfirma, Palantir.

Dette firma har dansk politi i dag er en omfattende kontrakt med om at levere software til dataanalyse.

Kræver stærk regulering

Ifølge New York Times er flere eksperter forundrede over, at Clearview AI har kunne hente de mange data ud, som i praksis vil kunne give politiet herhjemme adgang til et næsten dækkende fotoarkiv med samtlige danskere.

- Det er uhyggeligt, hvad de gør. Men der er mange flere af den slags firmaer, siger Al Gidari, der er professor i privatliv på Stanford Law School til avisen.

- Der er intet monopol på matematik (til avancerede algoritmer, red.).

- Vi er i problemer, hvis der ikke kommer nogle meget stærke love til at regulere det her, fastslår han.

Overvågningsfirma: Sænk jeres kameraer Hoan Ton-That vil gerne have politiet og andre myndigheder verden over til at flytte de kameraer, som i dag bruges til overvågning. De hænger nemlig så højt, at det er svært at lave rigtig god ansigtsgenkendelse. Derfor skal de placeres lavere, mener han.

Som andre eksperter peger han på risikoen for, at den omfattende database misbruges til andet end at finde og fange bagmændene til alvorlige forbrydelser.

Systemet gør det nemlig meget nemt for myndighederne at undertrykke og totalt overvåge mennesker og organisationer, der ikke er enige i landets politik.

I strid med Facebook

Ifølge reglerne hos Facebook er det ikke tilladt at hente deres billeder ud og gemme dem, som Clearview AI har gjort. Men stifteren Hoan Ton-That har kun et skuldertræk til overs for den kritik.

- Det er der mange, der gør, siger han om det massive skrab af data fra det sociale netværk.

- Og Facebook ved det.

