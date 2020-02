Vil sælge fupkontrakter for millioner

Kynisk exit-plan: Bagmænd i Facebook-fupfirma har kontaktet adskillige investorer og virksomhedsmæglere - tilbyder at sælge kunderne for millioner af kroner

Der ligger tilsyneladende en ganske udspekuleret plan bag de forretninger, som Rasmus Gutfelt Skalbo og Arvin Mazaheri sidste sommer satte i søen med Facebook-firmaet Marketing Saver.

For ud over at narre en række af mindre firmaer til at underskrive en ubrugelig og meget dyr kontrakt på hjælp til markedsføring på nettet har de to unge iværksættere også haft særdeles travlt med at slippe af med kunderne igen.

Ekstra Bladet har således talt med virksomhedsmæglere og investorer landet over, som makkerparret er rendt på dørene med et ’rigtigt godt tilbud’: Betal os otte millioner kroner for de 120 kontrakter, vi allerede har indgået, til en værdi af 18 millioner kroner.

De to bagmænd forsikrer samtidig de potentielle købere om, at makkerparret har fået råd fra revisorer og advokater, der gør, at kontrakterne er skudsikre. Alle sager vil blive vundet i retten, lover Rasmus og Arvin investorerne.

Fupmagere får hjælp fra Google-firma

Det er i bygningen her, at Marketing Saver holdt til, indtil firmaets ejere flygtede til en ukendt adresse i Spanien. Foto: Anthon Unger

Kun dårlige anmeldelser

Problemet for Rasmus og Arvin var imidlertid, at kunderne følte sig så groft narret, at de nægtede at betale.

Derfor er mange af dem lige nu stævnet i forsøget på at få anerkendt kontrakterne, selvom de er indgået under stærkt vildledende forhold og ofte ved at lyve over for kunderne.

Indtil videre har stævningerne ikke ført til den succes, som Marketing Saver håbede. Samtidig er de sure kunder gået til modangreb på blandt andet Trustpilot med særdeles negative anmeldelser af firmaet.

- Vi søger jo lidt på dem og finder ud af, hvem de er. I den forbindelse støder vi ind i nogle dårlige anmeldelser, der giver os et hint om, at tingene ikke er i orden, fortæller en af virksomhedsmæglerne, der ikke ønsker at træde frem.

- Hvis et firma er reelt, kan man jo se på nettet, at andre også synes godt om det. Og sådan nogle anmeldelser kunne vi ikke finde.

Arvin Mazaheri er en af hovedmændene bag Marketing Saver, der har narret en række af små selvstændige til at skrive under på en kontrakt, der binder dem for 150.000 kroner. Det er sket ved at lyve og vildlede kunderne. Pr-foto

Storsvindler trænede fupfirma

Gode sælgere

Samme svar giver andre mæglere og investorer. Allerede inden Ekstra Bladet bragte sine afsløringer om fupfirmaet, skulle der nemlig alene lidt overfladisk research til at finde ud af, at salgstilbuddet fra Rasmus og Arvin var en rigtig dårlig forretning.

- Men de er da ganske gode sælgere, og det lyder rigtig lovende, når de er i røret, siger en anden investor til Ekstra Bladet.

Også han endte med at give en venlig, men klar afvisning efter at have undersøgt firmaet og dets bagmænd.

Hverken Rasmus Gutfelt Skalbo eller Arvin Mazaheri ønsker at kommentere, hvorfor de har så travlt med at sælge kundernes kontrakter. Eller hvordan de forestiller sig, at kunderne skal få den hjælp til Facebook-opslag, som indtil videre har været totalt ubrugelig for de små firmaer.

Marketing Saver er ikke på postkassen i Hvidovre, men det er et andet af Rasmus Gutfelt Skalbos selskaber, selvom han nu bor i Spanien. Foto: Anthon Unger