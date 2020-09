Vil slå Trump med genvej

Den kinesiske techgigant Huawei kan allerede næste år være klar til at skyde en genvej uden om de amerikanske sanktioner, som Donald Trump har indført for at ramme firmaet i Vesten.

Torsdag formiddag afslørede firmaet planerne på sin konference for udviklere, der holdes i Kina.

Ideen er at frigive et helt nyt styresystem kaldet HarmonyOS 2.0, der på sigt kan afløse Android-systemet, som Huaweis smartphones og andre mobile enheder i dag bruger.

Laver eget styresystem

Sanktionerne har reelt lammet Huaweis salg af netop nye telefoner i blandt andet Danmark, fordi man ikke længere kan bruge Googles version af systemet eller Googles populære apps som Maps, YouTube og Gmail på normal vis.

Og selvom HarmonyOS ikke løser alle problemerne, giver det Huawei betydelig bedre kontrol over enhederne, og gør det ikke mindst mindre afhængig af Google og andre amerikanske firmaer.

Det er dog fortsat en stor udfordring for Huaweis kunder, at der mangler en række af de mest populære apps. Dem bruger techfirmaet derfor milliarder af kroner på i disse måneder at få udviklet i en fart.

Udviklere er kritiske

Men som det viste sig i sin tid for Microsoft, da firmaet havde sit eget mobile styresystem kaldet Windows Phone, så er det ikke nemt at få udviklerne med på ideen.

Det er nemlig dyrt og besværligt at vedligeholde den samme app i forskellige styresystemer, hvilket får mange udviklere til at nøjes med at lave programmer til Apples iOS og Googles Android.

Så hvis øvelsen skal lykkedes, kræver det, at Huawei formår at tiltrække så mange vestlige brugere, at udviklerne ikke kan undgå at være til stede i Huaweis appbutik.

Uden de rigtige apps kan Huawei ikke trække vestlige kunder til firmaets ellers gode og populære smartphones. Foto: Tobias Schwarz/Ritzau Scanpix

Du kan se torsdagens udviklerkonference her. Video: YouTube

Lukker for chipsalg Ifølge The Verge er det ikke kun software fra Google, som Huawei har problemer med. Senest har producenter af de afgørende computerchips, der sidder i Huaweis produkter, nemlig lukket ned for salget. Forklaringen er igen de amerikanske sanktioner, der angiveligt tvinger firmaer som Samsung til at afbryde samarbejdet. Huawei producerer selv computerchips, men ikke nok til at dække behovet.