Vild fremtidsfilm kan blive til virkelighed

Når gæsterne hos Tivoli i København disse uger vandrer igennem den virtuelle labyrint 'Bring The Spring', så sker det med en computer i en rygsæk og store VR-briller foran ansigtet.

Men om nogle få år vil teknologien være så avanceret og fysisk skrumpet så meget, at Virtual Reality (VR) og lignende teknologier kan overtage den rolle, vores mobiltelefoner i dag har.

- De grafiske muskler er i fuld gang med at blive trænet og er stærkere end før.

- Det er også blevet nemmere at skalere op til mange brugere, lyder vurderingen fra Cecile Tezenas Du Montcel, der står i spidsen for techfirmaet HP’s VR-satsning i Europe.

Virkeligheden er mere farveløs end det, som gæsterne i Tivolis 'Bring The Spring-labyrint' har oplevet de seneste uger. Foto: Martin Lehmann

Se også: Her åbner det 10. Legoland

Virtuel virkelighed

Det er netop HP, der har udviklet rygsækken og computeren, som gæsterne i Tivoli slæber rundt på. Men allerede i 2030 vil teknologien være så udviklet, at den findes overalt, forudser hun og understreger, at VR kun er en af de nye teknologier. Også Augmented Reality (AR) og Mixed Reality (MR) spiller en rolle.

- Næste skridt bliver, at VR bruges socialt, men senere får vi også en personlig AR-assistent, som vi altid har med os.

- Vi kan begynde at lave virtuelle møder uden at skulle flytte os fra vores kontorstol.

- Du kan også få fjernhjælp til at reparere din bil eller få råd om brug af din nye computer på en mere personlig måde uden at mødes med nogen.

Traileren til fremtidsfilmen Ready Player One. Video: YouTube

VR i PlayStation imponerer: Din hjerne flytter ind i spillet

Den nye telefon

Ifølge Cecile Tezenas Du Montcel vil VR på et tidspunkt blive den nye telefon.

- Filmen Ready Player One er et godt eksempel på, hvor det kan ende i 2030, siger hun til Ekstra Bladet.

I filmen, som Steven Spielberg har instrueret, mødes mennesker i et virtuelt univers, hvor de kan spille mod hinanden, men også udveksle og samle informationer.

Indtil vi når så langt, vil teknologien fylde mere i både Tivoli, men også i en række af virksomheder til at træne de ansatte og gennemføre simulationer, der er kostbare eller umulige at lave uden VR.

- Forventningen er, at VR bliver en milliardforretning om få år, hvor det i dag nærmest er ingenting.

- Og det bruges allerede hos for eksempel Boeing og flere store bilproducenter til at prøve forskellige designs af, som det ellers ville være meget dyrt at lave ægte modeller af.

- Der findes også en VR-flysimulator, som er betydeligt billigere at bruge.