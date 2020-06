Vild overvågning følger protester

Hvem holder øje med overvågerne?

Spørgsmålet har fået ny energi efter de seneste ugers protester i storbyer verden over. For særligt i USA udsættes lovlige og fredelige demonstrationer og deres deltagere for en indgribende overvågning og registrering, der ville gøre en moderne politistat misundelig.

Det vildeste eksempel oplevede demonstranterne i Minneapolis, da de lokale myndigheder fik assistance af en gigantisk Predator-drone.

Den bruges normalt i militære operationer, hvor den er udstyret med missiler, som smides i hovedet på formodede terrorister.

Se også: Skandale: Deler dit ansigt med rigmænd

Ønsker samme system her

I den amerikanske storby var det derimod demonstranter, der udnyttede deres ret til at protestere, hvilket altså fik myndighederne til at tage et militært overvågningsredskab i brug.

De seneste år er udviklingen af redskaber til at overvåge og indsamle data om fredelige demonstranter og andre lovlydige borgere øget voldsomt. Også i Danmark har politiet fået nye muligheder for at indsamle data, fotografere og registrere.

Der er mange måder at forsvare sig mod myndighedernes overvågning på. Men ofte taber borgerne kampen, fordi teknologien hele tiden bliver hurtigere, smartere og meget mere indgribende. Foto: Pedro Pardo/Ritzau Scanpix

Falske mobilmaster

Lige nu forsøger dansk politi at få yderligere adgang til teknologi som ansigtsgenkendelse, der bruges aggressivt i USA, men også i lande som Hongkong og Kina.

Her ’afmasker’ myndighederne demonstranterne og følger i nogle tilfælde deres aktiviteter resten af livet, når en protest er overstået.

Og det er ikke alene droner og ansigtsgenkendelse, som politiet sætter ind mod borgerne.

Således er det en udbredt teknik at opsætte kraftige mobilmaster, der sender et falsk signal ud, som demonstranternes telefoner kobler sig på. Når det sker, kan politiet identificere og følge ejerne af telefonerne.

Se også: Nu overvåger politiet hvert skridt

Bruger laserpenne

Den teknologisk oprustning over for borgerne i normalt demokratiske lande får derfor de protesterende borgere til at forsvare sig digitalt.

Det sker blandt andet ved, at demonstranterne bruger smid-væk-telefoner med simkort, der er betalt kontant.

I Hongkong har borgerne også brugt laserpenne til at blænde de kameraer med, som politiet bruger til deres massive overvågning.

Se også: Vil sælge dit billede til politiet