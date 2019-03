Vild teknologi kan redde dit liv

Danske brugere af Apples nyeste ur kan nu tage et elektrokardiogram på sig selv

Torsdag fik danske brugere af Apples nyeste ur kaldet Apple Watch Series 4 adgang til en helt speciel funktion, hvis ellers de opdaterer deres enheder. Det kræver nemlig det seneste styresystem watchOS 5.2 at kunne bruge den nye funktion.

Ved lanceringen sidste år var evnen til at tage et elektrokardiogram en af de helt store nyheder i uret.

Men det er altså først først i dag, at brugerne herhjemme og i 18 andre europæiske lande har fået adgang.

Her er verdens bedste kameramobil

Godkendt i EU

Forklaringen på ventetiden er, at myndighederne i EU først har skulle godkende brugen af elektrokardiogram på et forbrugerprodukt som Apple Watch, inden det kunne frigives herhjemme. Denne godkendelse har Apple for længst fået i hjemlandet USA.

Da funktionen dermed har været brugt af et stort antal brugere de seneste måneder, har der været flere situationer, hvor uret advarede om, at et hjerte slog forkert.

Foto: Apple

Se også: Kan du stole på Apple Watch? Her er svaret fra dansk eliteløber

Frygter overbehandling

Funktionen har ifølge de efterfølgende historier i medierne ført til, at brugerne blev behandlet i tide.

Alternativet kunne ellers have været, at de risikerede at dø af de fejl, deres hjerter har.

Elektrokardiogram i Apple-uret har dog også ført til kritik fra flere læger, der frygter, at alt for mange ender med at kontakte sundhedsvæsenet og unødigt bliver behandlet.

Så god er Danmarks første mobile enhed uden sim-kort