Vild trend: Din næste telefon kan foldes sammen

Al begyndelse er svær.

Det må Samsung erkende, efter man i foråret blev tvunget til at trække den nye foldbare mobil, Galaxy Fold, tilbage. Flere anmeldere oplevede nemlig, hvordan telefonen til mere end 15.000 kroner var så skrøbelig, at den brød sammen efter blot få dages brug.

Men nu kommer den forbedrede version endelig til Danmark. Fredag 18. oktober går salget i gang af den 7,3 tommer store telefon, der også har et ydre display på 4,6 tommer. Sidstnævnte kan bruges til at tage opkald, optage billeder og video samt gøre andre ting, der ikke kræver adgang til den udfoldede skærm.

Flere anmeldere har haft fingrene i den nye version af Galaxy Fold, som får ros for at være bedre bygget, men fortsat er alt for sart.

Displayet er således meget følsomt over for lidt for hårde tryk eller blot kanten af en negl. Og glem alt om vand og støv i nærheden af den særdeles sarte, men fremtidsorienterede mobil.

Det skal du vide om Galaxy Fold Hovedskærm: 7,3 tommers QXGA+ Dynamic AMOLED (4.2:3) Coverskærm: 4,6 tommers HD+ Super AMOLED (21:9) Coverkamera: 10MP (2PD), F2.2 Bagkamera: Ultra-Wide 16MP, F2.2 - Wide 12MP (2PD), F1.5/F2.4, OIS - Tele 12MP, F2.4, OIS Frontkamera: Wide 10MP (2PD) F2.2 - RGB depth 8MP, F1.9 Processor: 7nm 64-bit Octa-core processor Hukommelse: 12GB RAM(LPDDR4x), 512GB (UFS3.0) Batteri: 4.380 mAh (kan oplades trådløst) Styresystem: Android 9.0 (Pie) Dansk pris: 15.900 kroner. Læs flere specifikationer her Vis mere Luk

Samsungs fiasko er total

Overraskende telefon fra Microsoft

Problemerne med Galaxy Fold har dog ikke fået andre producenter til at miste troen på, at fremtidens gadgets skal kunne foldes sammen.

Således overraskede Microsoft i denne uge med en ny telefon, selvom man tidligere har opgivet det marked og tabt mange penge på 'mobileventyret'.

Surface Duo er navnet på den foldbare Android-telefon, som firmaet sender på markedet næste år. Modellen har to 5,6 tommers displays, der - når de foldes ud - givet et samlet display på 8,3 tommer.

Modellen er samtidig blot 4,8 millimeter tynd.

Surface Duo i sammenklappet tilstand. Pr-foto

Og til forskel fra Galaxy Fold fra Samsung er der her tale om en løsning, hvor displayet ikke er samlet i en enhed, som 'skal knækkes' på midten.

Fordelen ved Microsofts' løsning er, at man kan bruge mere hårdføre glas-materialer, ligesom enheden kan drejes over en akse på 360 grader.

Dansk pris og endelig lanceringsdato kendes p.t. ikke.

Er det en telefon eller en tablet? Ifølge Microsoft er Surface Duo begge ting på samme tid. Og på en helt ny måde, mener firmaet. Pr-foto

Sådan ser fremtidens telefon ud

Det dyre bud fra Huawei

Huawei ventes i år at sætte deres bud på en foldbar telefon til salg.

Dog med det forbehold at den amerikanske boykot af firmaet kan gøre produktet så handicappet, at man venter med at sælge den dyre telefon, indtil krisen er løst. Lanceringen har da også været udskudt flere gange.

Mate X 5G hedder telefonen, der har et display på otte tommer i udfoldet tilstand og er blot 5,4 millimeter tynd. Sammenfoldet er displayet på respektable 6,6 tommer.

Prisen lander tæt på 20.000 kroner, hvis modellen da overhovedet kommer til salg herhjemme.

Mate X 5G fra Huawei har ladet vente på sig i ganske lang tid. Foto: Manu Fernandez/Ritzau Scanpix

