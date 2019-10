Vildt byggeri: Sådan ser fremtidens hjem ud

Et helt særligt husbyggeri blev i denne uge indviet i Roskilde.

Her ligger et digitalt prøvehus, som er bygget af eurodan-huse, men udviklet sammen med en række af de største techfirmaer i verden.

- Interessen for at tænke teknologi ind allerede i byggefasen er vokset over tid. Men den har for alvor taget fart de seneste år, fortæller Thomas Dahl, der er administrerende direktør for eurodan-huse, til Ekstra Bladet.

- Det er en udvikling, der meget godt følger den digitale. Men det er meget forskelligt, om det er sikring af hjemmet, lys, varme eller wi-fi, der vækker interesse hos den enkelte familie.

Sådan oplevede Recordere.dk huset, da det blev indviet i denne uge.

Kæmpe udfordring

Ideen med Fremtidens Hjem, som projektet i Roskilde hedder, er derfor at samle alle teknologierne og forsøge at få dem til at ’tale sammen’.

- Alt i huset er bundet sammen ved, at det kan kobles op på Google. Vi kan bruge Google Assistent til det hele, fortæller Torben Vognsen, der er chefredaktør for tech-mediet iNPUT.

Det er ham, der oprindeligt fik ideen til at bygge, hvad han i dag betragter som et levende laboratorium for, hvordan et smart hjem kan fungere. Og ikke mindst hvilke problemer det giver at bygge det.

- Det har jo været en kæmpe udfordring at få de her ting til at spille sammen. Det kan jeg i hvert fald bevidne, efter vi har været igennem den her proces, fortæller Torben Vognsen.

- Og havde vi prøvet at gøre det her for to år siden, måtte vi nok have givet op. Men nu er det lykkedes at få det til at spille.

Torben Vognsen fra tech-mediet iNPUT fik ideen til huset. Han håber nu, at det kan blive et levende laboratorium for, hvordan fremtidens hjem - på godt og ondt - fungerer. Foto: Linda Johansen

Bag om huset Huset er 196 kvadratmeter. Der er trukket godt 2500 meter ledninger og 500 meter datakabel. 40 kvadratmeter af taget er brugt til solceller. Der er opsat 16 Sonos-højttalere. Der er brugt 109 Philips Hue-enheder - det er så mange, at huset har to bridges til at styre lyset med. Der er 18 forskellige Samsung-enheder i huset, blandt andet smarte fjernsyn, smart køleskab og smart vaskemaskine. Kilde: Fremtidens Hjem

Bedre forberedelse

Han håber, at huset kan være med til at give andre inspiration til, hvordan de bygger deres kommende hjem smartere. Men også at der kan blive kigget mere kritisk på de konsekvenser, som teknologien har.

- Hvad sker der for eksempel, når alle de her data fra ens private hjem og liv bliver lagt i hænderne på Google? Det skal vi bruge huset og dets teknologi til at undersøge.

Hos eurodan-huse vil Thomas Dahl bruge Fremtidens Hjem til at udvide produktpaletten. Men også til bedre at kunne vejlede huskøberne,

- Fordelen er jo, at man nu kan forberede sig rigtigt og begynde med den lille udgave af det smarte hjem.

- Man får simpelthen styr på de installationer og stikkontakter, der skal til. Eller særlige ledninger, der skal være tilgængelige til de elektriske rullegardiner.

Man kan trykke sig igennem mange af funktionerne i det digitale prøvehus i Roskilde. Foto: Linda Johansen