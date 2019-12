Vildt dyr soundbar leverer ekstrem lyd

Når du ser film, er lyd et vigtigt element i oplevelsen. Uden nok tryk og klarhed falder filmoplevelsen hurtigt igennem. Derfor har du brug for at have et godt lydalternativ med på holdet for at give lyden den opmærksomhed, den har brug for. På en traditionel fladskærm går lydoplevelsen simpelthen tabt.

For dem, der ikke ønsker enorme højttalere placeret ved siden af ​​tv'et, er en soundbar en god mulighed. Her får du solid lydkvalitet indpakket i et pladsbesparende produkt, der let kan hænges under tv'et eller placeres foran på tv-bordet.

Vi har tidligere testet en række af billigere modeller. Men nu har vi prøvet Sennheisers nye Ambeo Soundbar, som er den dyreste soundbar, der nogensinde har været i vores testlaboratorium. Pris: næsten 20.000 kroner.

Der er få, men tilstrækkelige funktionsknapper på toppen af den store soundbar. Foto: Tek.no

En af de ting, der slår os først ved denne nye soundbar, er den fysiske størrelse. Det er ikke nogen lille sag, som kan skjules overalt. Langt fra. Men skal man have plads til hele 13 højttalerelementer, vil det naturligvis fylde lidt.

Denne soundbar har et 5.1.4-setup, så du kan altså få Dolby Atmos med alle elementerne.

Hvis du tager målebåndet, vil du opdage, at enheden er 126,5 centimeter lang, 13,5 centimeter høj inklusive fødder og godt 17 centimeter dyb.

Det kan være en fordel at have højden i frisk erindring, da soundbaren kan være højere end undersiden af dit tv, hvilket blokerer for billedet, hvis den skal ligge på et bord foran.

Derudover vejer den godt 18,5 kg, så den skal altså forankres solidt, hvis den skal op og hænge på væggen. Der findes et separat vægbeslag, som du muligvis skal købe ved siden af.

Enheden i sig selv er alligevel stilfuld og fantastisk at se på. Hele siden, der peger ud mod rummet, er betrukket i stof. Det eneste, der bryder stofoverfladen, er en lille skærm.

Den øverste side har en lidt anden udformning. Her har du perforeret metal på siderne, der også skjuler elementer på undersiden, mens midten af ​​enheden er børstet metal med et par funktionstaster.

En lille fjernbetjening medfølger også, der som soundbaren er ret stilfuld. Her finder du kun et par knapper, men det er også alt, hvad du behøver for at bruge den.

Artiklen er lavet i samarbejde med Tek.no

Alle relevante indgange er placeret på bagsiden af soundbaren, Og her finder du det meste af det, du har brug for.

Du har tre HDMI-indgange at vælge imellem, hvoraf den ene også har en lydreturkanal (ARC) til HDMI-udgang. Desuden har du en optisk indgang såvel som analog indgang, USB og netværksstik.

Derudover har du også en sub-udgang. Bortset fra disse har du også masser af muligheder for at streame indhold trådløst. Der er support til Bluetooth og wi-fi. For at parre enheden med din telefon skal du trykke på to af navigationsknapperne øverst på enheden, indtil skærmen viser, at enheden er i parringstilstand.

Fjernbetjeningen er enkelt og logisk bygget. Foto: Tek.no

Sammen med den simple fjernbetjening kommer en mærkelig genstand. En lang pind, der har en lille mikrofon på spidsen, forankret til en plade, der lader dig vippe stangen op og ned.

Dette er ment som en del af en automatisk funktion, der justerer lyden fra soundbaren, til dit rum.

Denne akustiske justering udføres relativt hurtigt ved at tilslutte mikrofonstativet til soundbaren ved hjælp af en lille stikindgang.

Når mikrofonen er tilsluttet, kan du sætte en automatisk procedure i gang.

Lyden justeres derefter optimalt efter hvor du har placeret mikrofonen, så her er det vigtigt at placere den til samme niveau som dit hoved, når du ser film.

Mens justeringerne er i gang, er det værd at forlade rummet eller eventuelt sidde stille, mens soundbaren foretager de nødvendige justeringer.

Det skulle i øvrigt være muligt at foretage en række ændringer via Sennheisers egen app, men det virkede ikke i vores testperiode. Hverken via Bluetooth eller wi-fi.

Udover det faktum at soundbaren er enorm, er den også lidt vanskelig at placere, hvis man vil have fuld glæde af lydkvaliteten, som gemmer sig i denne enhed.

I begyndelsen forsøgte vi at placere soundbaren foran tv'et, temmeligt langt ude på den tv-bænk vi har i testlaboratoriet. Der mister du hurtigt noget tryk i bassen, som derefter bliver lidt fraværende.

Først når vi sætter soundbaren nærmere væggen og kører en ny akustisk justering, bliver bassen mere tydelig. Men alligevel er lydbilledet ikke oversvømmet af bas, så hvis du vil have, at det virkelig skal ramme dig i mellemgulvet, når der er store eksplosioner i kampens hede, er en ekstra subwoofer noget, vi vil anbefale.

Du har mange indgange at vælge imellem. Foto: Tek.no

Når det er sagt, bliver du næppe skuffet, når du sætter musik eller lyd fra film på denne soundbar. Vi har aldrig oplevet en soundbar med så rå dynamik og kontrol, så længe du ignorerer de dybeste toner.

Vi satte en liveoptagelse af 'Wish you were here' med Pink Floyd på, og her kan du sætte dig ned og identificere hvert eneste instrument og vokal. Selv når du skruer lydstyrken op, mister Ambeo-soundbaren ikke fatningen - selv om det skal siges, at den ikke spiller voldsomt højt.

Samspillet mellem mellemtone og diskant er forbløffende præcist og karakteristisk, og når du aktiverer Ambeo-funktionen giver det god mening, selv når du lytter til musik.

Ikke alle genrer passer lige godt med denne tilstand. For eksempel blev sangen 'Still DRE' med Dr. Dre ikke så 'opløst' og rummelig, som når man spiller noget mere akustisk.

Da vi går over til film, kommer den solide dynamik og detaljerigdom til sin ret. Når Ambeo-tilstand er aktiveret, kommer talen meget præcist ud, mens detaljerne 'skubbes' ud til siderne fra ​​midten.

Igen kunne vi ønske os mere tryk på bassen med lidt kræfter fra 'bunden af'. Men under alle omstændigheder er der ganske lidt at sætte fingeren på. Diskanten er skarp og opløst, og mellemtonerne er på alle måder kraftige.

I mange år har Sennheiser været blandt de producenter, der har scoret konsekvent højt på vores tests. Og firmaet lykkes også med sin nye Ambeo Soundbar.

Selv om Ambeo Soundbar mangler lidt dyb bas for at blæse dig helt bagover, er resten af ​​lyden noget af det bedre, vi har hørt - og ikke mindst det bedste, vi har hørt fra en soundbar.

Det er denne mikrofon, du bruger til at kalibrere lyden på soundbaren, så den passer til det lokale, den skal bruges i. Foto: Tek.no

Dette er et produkt, der tackler det meste af det, du fodrer den med. Uanset om det er film eller musik, er dette et produkt, som giver dig lyd i højeste kvalitet.

På samme tid er både byggekvaliteten og mulighederne, du har med blandt andet tre HDMI-indgange, wi-fi og Bluetooth, helt på højde med, hvad du kan forvente af et produkt i denne prisklasse.

Soundbaren er stor og tung, men det kan vi altså fint leve med, når lydkvaliteten er så god, som den er. Men vi ved ikke helt, om prisen er noget, vi kan sluge.

Af den grund får produktet ikke en stor anbefaling af os, men hvis du alligevel alligevel spytter de mange penge i den, vil du næppe blive skuffet.

Vi når ikke helt i top med karakteren, men den er stadig i den absolut pæne ende. Foto: Tek.no