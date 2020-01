Vildt hård telefon - men du skal ikke købe den

Der findes en veritabel jungle af forskellige mobiltelefoner at vælge imellem derude selv i de billigere priskategorier.

Du kan i dag købe telefoner, der ligner topmodellerne, til ikke mange tusinde kroner. Det er både hurtige og gode telefoner helt ned til under to tusinde kroner. Og alt midt imellem, selvfølgelig.

Vi har faktisk testet så mange modeller i netop denne kategori, at også vi kan miste overblikket nogle gange.

Hvad vi derimod har kontrol over er, hvor mange telefoner i den 'robuste' kategori vi har testet for nylig. 0.

Sidste gang en telefon af den ekstremt hårde type var på testbænken, var med DeWaltts MD501. Så derfor er det kun fair og rimeligt, at det i dag er Ulefone Armor 6S, der har fundet vej til testbænken.

Du behøver næppe at se længere end til det øverste billede for at se, at dette er en hårdfør og robust mobil. Det er dog ikke en komplet beskrivelse, da der er mange robuste mobiler derude, der ser markant mere ‘normale’ ud end Armor 6S.

Mere korrekt er det nok at kalde det en aktivitetstelefon, for her er generøse mængder af gummiringe og metal involveret.

Næsten alle overflader på telefonen er overtrukket med gummi, bortset fra de påskruede metalsider og naturligvis frontskærmen.

Det gør det muligt for telefonen at hvile sikkert i din hånd, men så skal du også overveje at bruge hele din hånd til at håndtere udyret.

Det er en solid telefon, og at bruge den med en enkelt hånd må de fleste af os nok skyde en hvid pil efter. Til det formål er den både for tung og for stor.

Faktisk synes vi, at vægten er lidt i overkanten, med det vi finder på indersiden, ikke mindst i betragtning af batteriets størrelse. Dette er ikke en meget lettere eller mere kompakt telefon end Ulefones Power 5, men alligevel har sidstnævnte et massivt batteri på 13.000 mAh, og Armor 6S 'kun' 5.000 mAh.

Meget kan sandsynligvis forklares ved beskyttelsesgraden. Hvor Power 5 så nok så robust ud, var den hverken stødfast eller vandtæt. Armor 6S er derimod beskyttet på de flest tænkelige måder.

Den er IP68-certificeret, hvilket betyder, at telefonen er helt støvtæt og kan tåle at komme under 1,5 meter vand i mindst 30 minutter. Af andre certificeringer finder vi også IP69K, som angiver, at vandtætningen også gælder højtryksvandstråler og temperaturer op til 80 grader, samt fald certificering MIL-STD-810G (1,2 meter fald mod beton, red.).

Med andre ord skal du arbejde temmelig hårdt for at ødelægge Armor 6S. Undtagen skærmen dog. Den er lige så ubeskyttet som altid, og hvis du knuser den, forværres vandtætheden også - sandsynligvis selv hvis du skifter skærmen til en ny.

Rammen strækker sig heller ikke meget ud over skærmen, så den er ikke særligt beskyttet mod for eksempel grus eller ujævnheder, i tilfælde af at du måtte falde.

Et andet problem, der er bekymrende, er opladnings indgangen, som er skjult bag et fast gummilåg. Det låg er ikke særligt let at få op, og vi forestiller os, at vi hurtigt vil blive grundigt trætte af at åbne og lukke det for at oplade.

Heldigvis ser det ud til, at Ulefone har opdaget dette problem og indbygget trådløs opladning med op til 10W strøm. Så hvis du har en trådløs oplader, kan du omgå problemet ganske effektivt.

Værre bliver det, hvis du vil bruge kablede hovedtelefoner, da indgangen til hovedtelefonerne er sporløst fordampet. Lidt komisk må vi sige, da Armor 6S er så solid og helt sikkert kunne have gavn af sådan en indgang.

Så hvis du vil høre lyd, skal du enten åbne ladeporten og bruge en adapter eller købe et trådløst headset.

Når man taler om lyd, er den eksterne lyd ikke noget at prale af. Den spiller højt, men det lyder ikke særligt behageligt. Positvit er det, at lydstyrkeknapperne er klare og følsomme. Det samme gælder for tænd/sluk-knappen.

Når det kommer til fingeraftrykslæseren, er vi ikke helt tilfredse. Den er hverken præcis eller særlig hurtig, og det er næsten altid nødvendigt at hjælpe den på vej, før den indser, at den finger, der læses, faktisk er opsat i biometrien.

Den er også vanskelig at nå også i betragtning af telefonens størrelse. Her så vi gerne, at læseren blev placeret under skærmen eller på siden af ​​telefonen - samt at den var et par nøk mere præcis og hurtig, naturligvis.

Ulefone har en grænseflade, der er tæt på standard Android, men med nogle vigtige forskelle. For eksempel er tilpasnings menuerne forskellige, og der er ingen app-switcher. Der er også genveje til forskellige ting og tilpasninger til dobbeltpres lydstyrke, tænd/sluk-knap og fingeraftrykslæser. Ikke ligefrem revolutionerende tiltag.

Tidligere havde Ulefone meget omfattende og stærkt tilpassede softwareløsninger, men det er der blevet mindre og mindre af. Her finder du kun nogle funktioner, der skal øge telefonens hastighed, (men i virkeligheden kun rydder hukommelsen kontinuerligt, red.), samt en mappe med adgang til forskellige værktøjer og sensorer.

Har du brug for at måle, hvis noget er er i vater? Intet problem. Måle afstand? Det er muligt, omend ikke særlig præcist. Lommelygte? Ja, men det er sjovere at bruge rullemenuen.

Selvom det er sjovt at komme til at lege med forskellige sensorer, er få af dem faktisk nyttige. UV-sensoren ser heller ikke ud til at være til stor nytte for dig, da du er nødt til at gå ind i den specifikke UV-app for at se noget.

Her savner vi bedre integration med andre dele af softwaren, såsom advarsler om langvarig eksponering fra solen og påmindelse om solcreme eller sådan. I øjeblikket er det en meget manuel og meget forglemmelig løsning.

Åbning af apps, swiping mellem menuer eller indlæsning af ikoner tager desværre også længere tid, end man tror, for ikke at nævne åbning af kameraet.

Det er ingen krise, men til prisen findes der mange andre alternativer, som tilmed er hurtigere.

Det lyder, som noget vi har hørt før: skærmen er god, og lyden er dårlig (som nævnt tidligere). Generelt har vi i de seneste år set stadig bedre skærme finde vej til stadig billigere telefoner, så selv hvis du ikke får HDR-support her, er der både lysstyrke, farvegengivelse og stor kontrast.

Som standard er telefonen indstillet til enormt mættede farver, som heldigvis kan justeres manuelt i Armor 6S-menuer.

Det er dog ikke kun negativt. Hvis du kan lide et farvemættet billede, er det et plus, og når alt kommer til alt, gør det skærmen noget lettere at se i stærkt sollys, for eksempel.

Det er værd at nævne, at du ikke får Netflix i HD på denne skærm, på trods af at skærmen er Full HD. Til dette er kryptering (Widewine L3) for dårlig. Det påvirker dog ikke andre tjenester som HBO og YouTube.

Telefonen kan også være lidt uhåndterlig og trættende at holde i længden (på grund af vægten), så en meget kompetent underholdnings telefon vil vi ikke kalde den.

At have flere kameraer på bagsiden af ​​telefoner (og på fronten i nogle tilfælde) er blevet mere og mere almindeligt de senere år. Det er nu nået til et punkt, hvor nogle producenter sætter ekstra kameraer på telefonerne, der faktisk ikke gør noget, bare for at kunne sige, at de er der.

Det er ikke helt, hvad Ulefone har gjort med Armor 6S, men det er heller ikke langt fra. Her er nemlig et ekstra kamera, og det skal hjælpe med dybde fotografering. Og det gør det. Men bare ikke særlig godt.

Hvis vi ser på resten af ​​vores testbilleder, bliver det også klart, at kameraet ellers ikke er af særlig god kvalitet. Det til trods for, at blænden er på 1,8. Det fortæller os, at det sandsynligvis er på ‘billedchippen’, der er blevet sparet på, og ikke glasset.

Det bemærkes også, fordi billedkvaliteten generelt er ret skuffende i forhold til prisniveauet. Især i mørk belysning bliver det problematisk, hvor billedet hurtigt kan blive sløret, hvis du ikke er meget opmærksom.

Ja, hverken det dynamiske interval eller HDR-funktionaliteten er det bedste, vi har set. Avancerede ting som nattilstand, skal man også lede længe efter.

Det forreste kamera er acceptabelt, men kæmper med overeksponering i stærkt sollys og sløring i mørke situationer. Ikke kritisk dårligt, men heller ikke særlig imponerende. Der er ikke meget mere at sige her.

Ja, også forresten: video er ikke noget, du skal bruge Armor 6S til. Det fungerer dårligt med ‘framedrops’, ingen stabilisering og generelt dårlig billedkvalitet. Især når lysforholdene ikke er helt i top.

Så skal du overveje at købe Armor 6S? Hvis du vil have en robust telefon, der kan modstå de fleste ting, er der ikke mange bedre at vælge. Og den er sandsynligvis blandt de bedste, du får i sin klasse, men det siger ikke så meget, da de fleste af denne klasse har været temmelig elendige.

Som en telefon virker Armor 6S simpelthen ikke særlig godt set med moderne øjne. Til prisen er det nemt at finde bedre alternativer, der giver dig meget bedre ydelse, kamera og skærme. Samtidig med at du får langt mere håndterbare telefoner og en større premium-fornemmelse ved de ydre lag.

Ja, mange andre telefoner i disse dage er endda vandtætte, dog ikke så vandtætte som Armor 6S er. Men omvendt er det alligevel sjældent, at man tager sin telefon med til dykning. Og en tur i en vandpyt eller lignende klarer de fleste andre mobiltelefoner helt fint.

Hvis du kun leder efter en robust telefon, kan vi afsløre at Armor 6S er en kandidat, men at der findes langt bedre alternativer.