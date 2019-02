Vildt kamera gør Samsung til en vinder

Samsung er vant til at have succes, men topmodellen Galaxy S9 fra sidste år blev en sjælden begmand til den sydkoreanske gigant. Sådan en får de med nogle års mellemrum. Og ‘passer kalenderen’, skal Samsung derfor lykkes med deres helt nye serie kaldet Galaxy S10.

Telefonen sælges i tre - faktisk fire - modeller: S10+, S10 og S10e. Og ja så i en 5G-udgave, du ikke behøves tænke over de næste par år.

Lad os begynde med søstrene S10+ og S10. Du kan læse mere om den billigste S10e i slutningen af artiklen.

Sådan ser fremtidens telefon ud

Huller i skærmen

Når man taler om tre modeller, skal vi for en god ordens skyld sige, at serien også indeholder forskellige versioner af de enkelte modeller. For eksempel findes der en version af S10+, som er bygget i keramisk materiale og kan købes med op til 1 terabyte lagerplads. Hvis du altså vil slippe de næsten 13.000 kroner, som den koster.

Materialevalget kendes allerede fra Xiaomi, som har haft det i sine Mi Mix-telefoner.

Under vores første test af S10+ og S10 giver det dog god mening at begynde i toppen af enhederne. For Samsung har valgt at droppe de små kanter, de plejer at have, og det klassiske hak i toppen, som blandt andet findes på nyere iPhones.

Foto: Finn Jarle Kvalhelm, Tek.no

Se også: Glem Samsungs Galaxy S10-serie

I stedet har de skåret et hul i skærmen øverst til højre, hvor et eller to frontkameraer kigger ud. Den største model, S10+, har to objektiver, mens den almindelige S10 og S10e har et enkelt.

På bagsiden har alle modeller dog mellem to (S10e) og tre kameraer (S10+ og S10). Og nu heldigvis uden den irriterende placering af læseren til fingeraftryk, som tidligere sad ved netop kameraet.

I Galaxy S8 sad det ved siden af kameraet og i S9 lige under. Men Samsung har endelig opfyldt sine egne ambitioner om at placere læseren i displayet. Det er dog ikke en solonyhed, da andre producenter allerede gør det. Desværre for Samsung gælder det også Huaweis Mate 20 Pro, der er S10-seriens hårdeste konkurrent..

Og man bør ikke glemme OnePlus 6T, der koster under halvdelen af prisen for Samsungs dyreste i S10-serien.

Artiklen fortsætter under grafikken...

Se også: Så vildt er Sonys flagskib

Bruger ultralyd

Når det gælder læseren til fingeraftryk, har Samsung imidlertid en fordel. For de telefoner, der bruger teknologien, gør det i dag med optiske læsere. Og det er en teknologi, der ikke er så præcis og levedygtig, som den Samsung har valgt.

Den er baseret på ultralyd. Det betyder, at du ikke blændes, når det er mørkt i rummet, og det er usandsynligt, at læseren vil påvirke din skærmkvalitet i lang tid fremover.

Vores første indtryk er også meget positivt. Læseren er den bedste hidtil, som jeg har prøvet. Normalt skal du trykke ret hårdt på skærmen, for at få en reaktion. Men på S10 får du besked, hvis du skal trykke hårdere, hvilket der sjældent er brug for. Den åbner spontant, når du lægger fingeren på det rigtige område på skærmen.

Samsung-rygter talte sandt

Farvel til irritation

En anden nyhed, der løfter Galaxy S10-modellerne, er, at de den irriterende iris-læser er væk. Den har aldrig været god nok til at konkurrere med Apples Face ID. Som regel brokkede læseren sig over, at du ikke holdt din mobil rigtigt. Og når funktionen har været så svag, som den var, så er det klogt at fjerne den.

Samsung har dog bevaret den sædvanlige ansigtslås, der er en del af Android 9. Men den er så usikker og nem at narre, at vi anbefaler, at du holder dig til pinkoder og fingeraftryk.

Du har sikkert tænkt over det - og jo, den trælse Bixby-knap er her stadig. Samsung fortsætter nemlig med at hælde funktioner i teknologien, som meget få bruger og endnu færre i Danmark, fordi Bixby stadig ikke forstår eller taler dansk.

Foto: Finn Jarle Kvalhelm, Tek.no

Se også: Dansk milliardfirma bekæmper Amazon

Vanvittig billedstabilisering

En af de mest interessante ting ved Galaxy S10 er kameraets billedstabilisering. Udover en kraftig optisk stabilisering i to af linserne på bagsiden, er der også elektronisk stabilisering (EIS) til video. Det sker ved, at vidvinklen bruges til at filme et meget større område, end det der rent faktisk anvendes. Telefonen bruger samtidig gyro og software til at justere visningen fra vidvinkelobjektivet.

Teknikken er gammel og kendt, men vidvinkellinsen giver stabiliseringen et usædvanligt stort område at arbejde med.

Faktisk har jeg aldrig set stabilisering, der ser lige så godt ud på en mobiltelefon. Og hvis resultaterne er så gode, når man tjekker sine optagelser på en større skærm, er det en lille revolution i sig selv.

I dag er stabiliserende gyrohåndtag til mobil- og actionkamerafilm blevet en hel industri. Hvis Samsungs kamerastabilisering spredes til hele mobilbranchen, er det derfor et spørgsmål, om man længere har brug for disse produkter.

Foto: Finn Jarle Kvalhelm, Tek.no

Se også: Googles bedste nogensinde

Når det gælder billedkvalitet, er Huawei næsten umulig slå. Selvom S10+ og S10 ligesom Mate 20 Pro har tre objektiver - vidvinkel, normal og tele - er det svært at se tegn på, at Samsung slår Huawei. I hvert fald her ved første øjekast.

Men som bekendt dominerer video i stigende grad på både de sociale medier og i medier som vores. Og vildt god stabilisering kan være den helt rigtige funktion på det helt rigtige tidspunkt for Samsung.

Derudover har telefonen software til at hjælpe dig med at tage de bedste skud. Softwaren skal dog tilpasses og forbedres er vores første oplevelse.

Hvis du aktiverer selfiekameraet, laves der en lille animation omkring det for at vise, hvor du skal kigge. Det er en lille, men ganske stilfuld effekt Samsung har opfundet.

Foto: Finn Jarle Kvalhelm, Tek.no

Se også: Huawei gør grin med konkurrenterne

Og så stjal vi lidt

Efter et par år med lidt magre specifikationer slår Samsung tilbage på dette område i S10. Således er der fra seks til 12 gigabyte RAM, 128 GB til 1 terabyte lagerhukommelse og rigeligt med batteri.

Vi vil så ikke dømme over, hvem der fandt på så gode specifikationer (læs: ikke Samsung) eller omvendt trådløs opladning, som S10-serien byder på i alle modeller. Men vi er da glade for, at de endelig er kommet med.

Design

På designfronten har Samsung også lært lidt af konkurrenterne. Telefonerne sælges nu i flere forskellige farver, herunder en perlemorvariant, der skinner med forskellige farver afhængig af, hvilken vinkel telefonen holdes i.

Special Edition-modellerne fås også med en keramisk bagside, et meget blankt gråt design og masser af lagerplads. Det koster mere, men ser rigtigt godt ud.

Foto: Finn Jarle Kvalhelm, Tek.no

Se også: 10 tips: Tag magten tilbage fra din mobil

Galaxy Compact

Som nævnt har Samsung også en billigere og mere kompakt model kaldet Galaxy S10e i sortimentet. Ingen ved, hvad ‘e’ står for - vores forslag: economy.

Men det er primært prisen, der er sparet på, fordi S10e langt hen ad vejen ligner S10 rigtigt meget.

Modellen har en 5,8 tommers skærm og en lidt bredere end sin forgænger, Galaxy S9. Men den er mere kompakt end Apples iPhone Xs, som den deler skærmstørrelse med.

Og ikke mindst er S10e både lettere og smallere end både S9 og Xs.

Mit indtryk, da jeg fik modellen i hånden, var, at den føles og ser mindre ud end iPhone X (og Xs).

Samtidig er det lille hul til selfiekameraet i toppen af displayet betydeligt mindre påtrængende, end det store hak som nyere iPhones har. Du skal bare leve uden en ordentlig ansigtslås, for sådan en findes ikke i S10-serien.

Foto: Finn Jarle Kvalhelm, Tek.no

Se også: Rapport: Facebook er et monster

Deler hardware med de dyreste

Galaxy S10e har samme processor og omtrent samme funktioner som de større S10 og S10+. Tilsyneladende er tiden løbet fra Samsungs billigere Lite-serier. Men det er kostbart at være med på den nye bølge, da S10e koster fra 5999 kroner, hvilket bestemt ikke er billigt.

Du skal samtidig give køb på flere ting. S10e har en dårligere skærmopløsning og et mindre batteri. Der er heller intet telekamera, men alene vidvinkel og normalt objektiv. Fordelen er så, at du får adgang til den gode videostabilisering, som de andre i serien har.

En god vidvinkel er ofte også mere brugbar end en tele. Samtidig er hovedkameraet optisk stabiliseret med variabel blænde og alle de automatiske funktioner, der følger med i serien. Telefonen hjælper dig således, hvis du skal justere dit motivvalg for at få et bedre billede.

Den trådløse opladning følger ligeledes med. Og omvendt opladning.

Se også: Her er årets fladskærme fra Samsung

Fingeraftryk på siden

Der er ikke blevet plads til en læser til fingeraftryk i skærmen. Den sidder i stedet integreret i powerknappen på siden.

Det virker ikke dårligt, men er ikke en fuldblods løsning, som den der findes i S10+ og S10.

Måske er den største irritation ved S10e - og den er til at leve med - at den iøjnefaldende gule farve ikke sælges i Danmark.