Vildt koncept: Her er den nye 'Nintendo Switch'

'Concept UFO' er navnet på koncept-PC’en fra firmaet Alienware, der forleden blev lanceret på CES-messen i Las Vegas.

I praksis er det en kopi af Nintendo Switch, bare med ægte pc-komponenter og Windows 10. Og med den kan du spille ethvert pc-spil.

Alienware er klar over, at dette er et koncept og en vision og er ret forsigtige med detaljerne. Vi ved ikke, hvilke komponenter der er indeni, de vil ikke sige noget om batteriets levetid, eller hvornår den kommer på markedet.

Det eneste svar, vi fik da vi spurgte om den grafiske løsning, var, at den var integreret, hvilket ikke ligefrem lover utroligt godt med hensyn til spilpræstationen.

Det er noget af en størrelse, at den mobile spillekonsol har. Foto: Tek.no

Den nuværende Nintento Switch:

Læs mere om dette prislink i bunden af artiklen

Det, vi imidlertid ved, er, at UFOs skærm måler otte tommer og har en opløsning på 1900 x 1200 pixels, så i praksis et det en lidt ekstra høj fuld HD-opløsning, man får. Kontrollen er samtidig fastgjort med magneter i modsætning til Switchens, der sidder i små 'hak'.

På bagsiden har konceptmaskinen en temmelig solid understøttelse, der giver den mulighed for at stå oprejst, mens man spiller - tag den Nintendo. Der er også en dedikeret docking, der gør de to halve controller-dele til en ægte controller.

USB-C med Thunderbolt-forbindelse giver dig mulighed for at oprette forbindelse til en ekstern skærm og eventuelt spille med mus og tastatur, hvis du ønsker det. Maskinen har også to USB-C-porte, så du både kan oplade og have en ekstern skærm tilsluttet på samme tid.

Det er også muligt at slutte enheden til en ekstern skærm. Foto: Tek.no

Mest søgte spilkonsol:

Læs mere om dette prislink i bunden af artiklen

Vi prøvede UFO-konceptet lidt og må sige, at otte tommer er en temmelig stor skærm på en håndholdt enhed. Til sammenligning måler en Nintendo Switch 6,2 tommer og er betydeligt mere håndterbar end denne. Alligevel var vægten ikke et afskrækkende element.

Betjeningselementerne føltes godt - joysticks’ene er konkave og har en behagelig grov belægning, der forhindrer, at fingrene glider. Skulderknapperne synes at være usædvanligt dybe, men det er sandsynligvis bare et vanespørgsmål.

De to spil, vi fik testet - en Halo-variant og et kørespil - syntes begge at køre meget godt på Alienware-hardware. Der var ingen hakning at spore, og den grafiske kvalitet syntes også at være habil.

Den største udfordring for Alienware vil sandsynligvis være batteriets levetid. Med så kraftig hardware om bord i en sådan kompakt enhed er der sandsynligvis ikke plads til et enormt batteri, og vi frygter, at en enhed af denne type maksimalt vil have et par til tre timers batterilevetid under spil.

Demonstrationstedet hos Dell og Alienware var i øvrigt ekstremt støjende, men fra andre, der har fået UFO-konceptet demonstreret i mere støjsvage omgivelser, har vi hørt, at den skulle være ret støjende, så det er åbenlyst også et område som producenten skal arbejde med.

Hvis vi skal komme med en forudsigelse, er det sandsynligvis relativt sandsynligt, at vi bliver nødt til at vente i spænding på UFO. Og blive overrasket hvis den faktisk sættes til salg.

Nintendo Switch i en billigere udgave:

Læs mere om dette prislink i bunden af artiklen