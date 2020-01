Vildt løfte: Holder i 25 timer

Der var en vis interesse, da Samsung sidste år annoncerede, at de igen ville frigive pc'er på det nordiske marked med den nye Galaxy Book S i spidsen.

Oprindeligt var planen om, at maskinen skulle lanceres i fjerde kvartal af 2019, men pludselig var det alligevel ikke 2019, og vi fik heller ingen angivelse af, hvornår lanceringen så ville ske.

Artiklen er lavet i samarbejde med Tek.no

25 timers batteri

På CES-messen i Las Vegas har vi netop ser og følt den nye model, der er speciel af den enkle grund, at den leveres med Qualcomms nye 8cx-processor.

I praksis er det en opgraderet mobilprocessor med i alt otte kerner, men Qualcomms egne test har vist, at ydelsen er på niveau med en Intel Core i5-8250U-processor, der typisk findes i andre ultraportable Windows-maskiner.

Mobilprocessoren sænker også både strømforbrug og varmeproduktion - Galaxy Book S har derfor ifølge Samsung en batterilevetid på op til 25 timers videoafspilning (tilsyneladende op fra 23 timer, da den først blev annonceret, red.) fra det 42 watt store batteri. Og den er også blæserfri.

Sådanne batteri påstande skal dog tages forbehold, da de er målt med en video, der afspilles lokalt og uden forbindelse til wi-fi. Vores daværende batterikonge Microsoft Surface Book 2 overlevede knapt 17 timers lokal videoafspilning, omend med en trådløs netværksforbindelse slået til undervejs.

Det er virkelig en tynd og let sag. Foto: Tek.no

Under et kilo

Maskinen har også en 13,3 tommer Full HD-skærm, men vejer ikke mere end 961 gram - cirka 300 gram mindre end for eksempel en MacBook Air. Den har også plads til et simkort, så du kan surfe på mobilnetværket, hvis du ønsker det. Desuden finder vi 8 GB RAM, 256 GB lagerplads og plads til et microSD-kort på op til 1 TB.

Galaxy Book S føles ekstremt let og lækker, og byggekvaliteten ser ved første øjekast ud til at være meget god. Den matte belægning, som hele maskinen er klædt i, giver en førsteklasses fornemmelse, og maskinen er maksimalt 12 mm tyk på det tykkest sted. Det er med andre ord en meget bærbar ledsager, for at sige det mildt.

Displayet er meget lysstærkt - op til 600 nits ifølge Samsung og ser ud til at have de typiske Samsung-intense farver. 600 nits bør også være nok til at bruge maskinen udendørs uden større problemer.

Koblingen mellem mobil og pc er glidende. Foto: Tek.no

Lidt kort vandring

Tastaturet er generelt behageligt at skrive på, men tastetrykket er ikke overraskende ganske kort vandring, og responsen er derfor ikke helt optimal. Det er muligvis et kompromis, man skal være parat til at indgå på en maskine som denne.

Fingeraftrykslæseren er indbygget i tænd/sluk-knappen, hvilket er en lille bonus. Pegefeltet er på den anden side ikke særlig stor, men har en blød og fin belægning og giver et tilfredsstillende klik, når du trykker ned.

8cx-processoren giver også en vidunderlig blød afvikling af websider, uanset om du vælger at gøre det med berøring af skærmen eller på den sædvanlige måde med pegefelt og tastatur.

Vi prøvede ikke meget udover Wordpad-appen i Windows, men der er intet, der tyder på, at det er andet end en normal bærbar processor, der virker. Et spørgsmål er naturligvis den grafiske ydeevne, men Qualcomms egne tal viser igen, at ydelsen er anvendelig til enkle spil.

Der understøtter også DirectX 12, men (bemærk: nørdvarsel!) minusset er naturligvis, at disse ARM-processorer i øjeblikket kræver genkomprimering for at køre x86-64 bit-applikationer.

32-bit-apps kan i øjeblikket emuleres til at køre og efter sigende er emulering af 64-bit-apps på vej, men i øjeblikket betyder det, at for eksempel Adobe Premiere Pro og Photoshop Elements er uden for rækkevidde. Selvfølgelig er det værd at tage i betragtning, inden man beslutter sig.

Tastaturet er behageligt, men tasternes vandring er en smule for kort. Foto: Tek.no

Hvem er den til?

Forbindelsesporte er naturligvis også noget begrænsede, hvis du skal lave en så kompakt maskine, og du er derfor nødt til at nøjes med to USB-C-porte, ligesom i MacBook Air. Begge kan i det mindste bruges til opladning, og Samsung vil selvfølgelig sælge en passende adapter, der giver dig de porte, du faktisk har brug for.

Hvem er denne maskine så til, spørger du måske? Samsung siger, at de største kunder sandsynligvis er dem, der bruger deres telefon meget i dag, men også gerne vil have en større skærm.

Firmaet var derfor også ivrig efter at vise de nye Windows-funktioner, der binder telefonen og pc'en tættere sammen. For eksempel kan man tage et billede på din telefon og få det sendt direkte til din pc eller modtage et opkald direkte på pc'en uden at røre ved telefonen.

Her sidder læseren til fingeraftryk. Foto: Tek.no

Her kommer den - sandsynligvis

Så det vigtigste spørgsmål er ny: Hvornår kommer den til Danmark?

Maskinen var tilsyneladende klar til lancering allerede sidste efterår, så det er åbenlyst at tro, at lanceringsdatoen ikke er voldsomt langt væk. Samtidig skal det siges, at lanceringsdatoen også blev presset på på andre markeder, for eksempel i USA, hvor det nu er oplyst, at maskinen vil ankomme i løbet af dette kvartal.

Den forventede danske pris ligger tæt på 9000 kroner.

