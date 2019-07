Vildt reklametrick: Overvåger dig overalt

Hvor går grænsen for, hvor langt firmaer kan tillade sig at gå i jagten på nye kunder og effektive reklamer?

En aktuel sag fra Frankrig viser, at de digitale annonceagenter, som millioner af virksomheder bruger til at få deres reklamer placeret de helt rigtige steder på nettet, absolut ingen respekt har for privatliv eller almindelig anstændighed.

32.000 apps

Det er de franske datamyndigheder, CNIL, der i slutningen af sidste år afslørede, hvordan firmaet Vectaury havde købt sig til data, så de kunne følge præcist, hvor 64 millioner mennesker lige nu befinder sig.

Data om din færden rundt i den fysiske verden er nemlig guld værd for annonceagenterne, når de kan sælge viden om, hvilke butikker du besøger. Eller hvilke forretninger du er stoppet op foran.

En del af de mange lokationsdata kommer ifølge CNIL fra flere end 32.000 forskellige apps, hvor brugerne – ofte i dyb uvidenhed – har sagt ja til brugerbetingelser, som giver firmaerne bag de forskellige apps lov til at sælge dine GPS-data videre til netop firmaer som franske Vectaury.

Svært at stoppe

I første omgang forsøgte de franske datamyndigheder da også at få sat en stopper for indsamlingen, som med stor sandsynligvis er i strid med de strenge europæiske regler for databeskyttelse og retten til et privatliv på nettet.

Men tidligere i år opgav CNIL at forfølge sagen videre, da de millioner af brugere rent formelt har sagt ja til at blive overvåget.

– Spørgsmålet er, hvor mange lignende firmaer, der er en del af det her system, siger Johnny Ryan, fra privatlivs browseren Brave til Financial Times.

– Hvis et lille firma som Vectaury kan samle dybt private data om 64 millioner mennesker, er der jo en enorm risiko for, at problemet er meget, meget større, mener han. Og selvom de franske myndigheder lige nu har opgivet at forfølge den aktuelle sag yderligere, stopper det ikke her.

Det britiske datatilsyn har således sat en større kulegravning af dataovervågningen i gang og arbejder på at indføre klarere regler og hårdere konsekvenser for de firmaer, der alligevel fortsætter med uhæmmet at overvåge netbrugerne.

Kritikere af myndighedernes indsats mener, at brugerne bare kan lade være med at sige ja til betingelserne. Problemet er blot at de mange apps, der sælger ud af brugernes privatliv, kan være særdeles svære at leve uden.