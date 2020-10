Vinderen er tilbage

Lad os begynde med fejlen som den kinesiske mobilproducent OnePlus hverken nu eller senere kan rette: OnePlus 8T er ikke en iPhone.

I Danmark er det på forhånd et faktum, der får mange til at vælge både dagens testmodel og alle andre Android-telefoner fra. Og det er i den grad ærgerligt for dem og ikke os, der med fornøjelse bruger Googles mobile styresystem.

OnePlus 8T er den første i serien, hvor kameraerne for alvor er ved at sidde i skabet. De er rigtig gode. Foto: Ekstra Bladet

På et vildspor

Kendere af min pen, der er stærkt kritisk over for alt for dyre telefoner fra særligt Apple, ved også, at jeg gerne prædiker for prisbillige mobiltelefoner.

Men når man sidder med markedets p.t. bedste mobiltelefon til den rigtige pris og i en eftertragtet indpakning med en fantastisk oplader, kan jeg næsten få lyst til at gå ned på knæ og bede selv inkarnerede Apple-fans lege med.

OnePlus har i en årrække været kendt for at lave fremragende mobiltelefoner til en god pris.

Det seneste år har firmaet dog efter min opfattelse været på lidt af et vildspor prismæssigt. For med lanceringen af OnePlus 8 og 8 Pro fik priserne et for hårdt ryk opad.

OnePlus er kendt for mere end sine telefoner. Også de covers, man kan købe til modellerne, er farverige og velbyggede. Foto: Ekstra Bladet

En ren genfødsel

Det kompenserede OnePlus hen over sommeren for med lanceringen af den nye Nord-serie, hvor prisen fik et ordentligt gok ned. Også lavere end det niveau som man tidligere kunne slippe afsted med.

Med OnePlus 8T er vinderen, som den innovative producent fra Kina i den grad er, tilbage.

Og hvilken genfødsel det er med et 120 Hertz 6,55 tommers display, der strækker sig helt til kanten. 5G og den altid-på-funktion i skærmen, som jeg længe har efterlyst.

Batteriet er med til at understrege, at OnePlus mener det, når dets slogan er, at man aldrig giver op.

Der følger nemlig en 65 watt USB-C-lader med i kassen, som jeg under min test har haft stor glæde af.

En klar vinder

For selvom telefonen faktisk er ganske sulten på strøm, hjælper det gevaldigt, at man kan sætte telefonen til opladning og en kaffetår senere være sikker på rigeligt strøm de næste mange timer frem.

Og så har jeg slet ikke nævnt de op til 12 gigabyte RAM, de gode kameraer og byggekvaliteten. Wauv!

Byggekvaliteten er helt i top. Foto: Ekstra Bladet

Det skal du vide Display: 6,55 tommers AMOLED med 120 Hertz opdateringshastighed Styresystem: Android 11 med OxygenOS 11 Type: 5G Processer: Snapdragon 865 GPU: Adreno 650 RAM: 8 eller 12 gigabyte Intern lagerplads: 128 eller 256 gigabyte Eksternt hukommelseskort: Nej Dual-sim: Ja Opladning: USB-C, 65 watt hurtiglader medfølger Batteri: 4500 mAh Trådløs opladning: Nej Wi-Fi 6: Ja Bluetooth: 5.1 Stereohøjttalere: Ja Læser til fingeraftryk: Ja, indbygget i display Hovedkameraer: 48 megapixel (blænde 1.7) + 16 megapixel ultravidvinkel (blænde 2.2) + 5 megapixel macro + 2 megapixel monochrome / videoopløsning: op til 4K Selfiekamera: 16 megapixel (blænde 2.4) / videoopløsning: 1080p Vægt: 188 gram Vis mere Luk