Virker ikke med MobilePay: Huawei dropper Danmark

Det er i den grad ærgerligt, at Huaweis Mate 30 Pro og Mate 30 - der blev lanceret tidligere i dag - ikke kommer til Danmark.

For alene ud fra præsentationen af den nye topmodel kan man se, at danske forbrugere bliver snydt for en virkelig interessant telefon.

Huawei har som i tidligere Mate-modeller rullet alt ud, den kinesiske gigant kan præstere i fremragende displays, virkeligt gode kameraer og imponerende batteritider og hurtigopladning, som ingen andre på markedet kan.

Displayet i Mate 30-serien er i klassisk Huawei-stil meget interessant og går ifølge firmaet nu helt ud til kanten. Foto: Christof Stache/Ritzau Scanpix

Mangler vigtige programmer

Problemet for Huawei og ikke mindst deres danske fans er, at USA fortsat blokerer for selskabets adgang til amerikansk teknologi.

Det betyder, at Huawei for første gang siden boykotten begyndte nu er tvunget til at lægge en simpel version af Android på sine nye telefoner.

Google må nemlig ikke levere selskabets version af Android - herunder appbutikken Google Play - til Huawei, hvilket i Danmark betyder, at man for eksempel ikke har adgang til vigtige programmer som MobilePay, forskellige udgaver af netbanker og naturligvis de apps, som Google også er kendt for: Gmail, Google Maps og Google Photos.

Her er det den billigste udgave af den nye serie, Mate 30, man kan se i baggrunden. Foto: Michael Dalder/Ritzau Scanpix

Tør du købe en Huawei-mobil lige nu? Jeg tør ikke!

Satser på billigere model

Ifølge Mobil.nu, der har talt med Huawei, kommer Mate 30 til salg i Europa. Tidspunkt og salgskanal er imidlertid ukendt. Og som det ser ud nu, skal man ikke forvente, at det bliver et normalt salg, som man ellers kender det fra andre af Huaweis topmodeller, fx P30-serien.

Huawei forklarer fraværet af Mate 30-serien i Danmark med, at man rent strategisk satser på en billigere model, der lanceres i næste måned.

Det er dog også her stærkt tvivlsomt, om Huawei vil være i stand til at lægge Googles version af Android på denne telefon. Sket det ikke, vil det gøre salget uden for eksempel MobilePay meget besværligt.

Huawei håber nu på, at man kan overbevise en række af de vigtigste udviklere, herunder MobilePay, om, at de skal lave en app, der passer til Huaweis simple version af Android. Eller at boykotten slutter, og Huawei igen kan bruge den fulde Android-version fra Google.

Du kan læse mere om de nye telefoner på Huaweis kinesiske hjemmeside.

Mate 30 Pro får et helt nyt rundt design på sit kameramodul. Samme design får den kommende OnePlus 7T Pro også. Og sidstnævnte model kan danske kunder få lov til at købe. Foto: Christof Stache/Ritzau Scanpix

