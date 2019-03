Vulgær højttaler vinder showet

Jeg ved ikke helt, hvad jeg forestillede mig, da jeg sagde ja til at teste Bang & Olufsens Beosound Edge. For da jeg fik åbnet kassen op og kæmpet højttaleren - der er på størrelse med og i sin form ligner et velvoksent bilhjul - på plads, var det ikke just begejstring jeg følte.

Snarere fornemmelsen af at være fanget i et univers af rustfrit stål og ældgamle traditioner. Og med en pris på 23.000 kroner var det nemt at få følelsen af at stå foran en vulgær højttaler.

Du kan rokke med højttaleren for at ændre volumen eller trykke dig gennem numrene på touchpladen i toppen. Pr-foto

Ingen er som denne

Men man skal i den grad passe på med at lade følelserne løbe af med sig, når man tester elektronik i klassen højt over det banale.

På vejen mod den kategori, som Beosound Edge befinder sig i, er der helt sikkert ganske habile alternativer. Eller systemer af højttalere, du nemt kan samle sammen for den pris, som denne ene højttaler koster.

Der er blot en afgørende forskel: ingen af dem er Beosound Edge. Og det er ment som en ubetinget ros til det produkt og den lyd, jeg de seneste uger har haft fornøjelsen af.

Der følger stofcovers med til begge sider af højttaleren, men du kan også tage dem af og lade enheden stå helt rå. Pr-foto

Stærk lydmotor

Alle fordomme er bogstaveligt faldet til gulvet, efterhånden som testen er skredet frem. Lad os begynde med lyden.

Det var nemlig en fejl af mig at sætte strøm til højttaleren den første gang på kontoret, så kollegerne kunne få et kig og en lytteprøve. Dels fordi rummet intet har at gøre med et normalt hjem. Dels fordi der hurtigt blev tysset, da vi forsøgte at skrue op.

De begrænsninger findes ikke i den stue, hvor højttaleren det meste af tiden er blevet testet i. Og i det element har Beosound Edge vist sig at være en næsten ubegrænset stærk lydmotor med så meget bas, men også så meget balance i hele lydbilledet, at det er svært at skrive andet end 'bravo'.

Der skal noget af en væg og stue til, for at højttaleren kommer til sin ret. Men har du pladsen, ser den også virkeligt godt ud. Pr-foto

Fylder huset med lyd

Højttalerens kvalitet er dog ikke alene, at den fylder stuen, men hele huset op med lyd. Naturligvis med største styrke og ydelse tæt på højttaleren, men på umærkelig vis også med fin kraft og værdi i andre rum tæt på stuen.

Og det gælder ikke alene under afspilning af musik, men også ved talt lyd fra nyhedsudsendelser og podcasts. Her kan man sagtens få et brugbart lydniveau i stuen, men stadig forstå og følge med i stemmerne andre steder i hjemmet.

Vi testede højttaleren på gulvet, men vi er sikre på, at hvis den fik plads på væggen, ville det lyde lige så godt eller måske bedre.

Maskulin brugskunst

Lyden er imidlertid kun halvdelen af fornøjelsen ved at eje Beosound Edge. For selvom enheden ikke kan kaldes kunst, så er det design på et meget højt niveau. Maskulint design.

Som dagene er skredet frem, har højttaleren fået en lige så stor betydning som et stykke brugskunst, der fortjener pladsen omkring sig. Bang & Olufsen vil gerne have, at du også rører ved og rokker med højttaleren for på den måde at kontrollere volumen og afspilning af numre.

Men for os har det været rigeligt at se på enheden og fjernbetjene den fra en mobil. Og alle dem, der nu frygter at få en støvmagnet midt i deres hjem, kan vi godt berolige med, at det ikke er tilfældet.

Her den anden side af højttaleren uden stofcover på. Pr-foto

Teknisk overfrankeret

Med lyd og design på plads er der alene den tekniske udførelse tilbage. Her har Bang & Olufsen heldigvis forbedret sig.

For udover at understøtte de mest udbredte trådløse standarder - AirPlay 2, Chromecast og bluetooth - så er opsætningen via firmaets opdaterede app legende let.

Jeg ved godt, at der fortsat er kritikere af appen og dens muligheder for at kontrollere lyden. Men jeg oplevede den alene som et godt redskab til at få liv i en fremragende højttaler.

Og jo, trods alle roserne så er det både en vulgær pris og en påtrængende højttaler, som Bang & Olufsen har bygget sig frem til. Men hvilken højttaler det er...

