Wauv: Magisk god lyd

Bang & Olufsen kunne næppe have valgt et værre tidspunkt at frigive deres nye højttaler kaldet Beosound Balance på. Midt i corona krisen vil de overbevise os om, at en meget dyr multirums højttaler er værd at købe

Uanset hvad er Beosound Balance sandsynligvis den pæneste multirums højttaler, vi har set. Specielt når det gælder den guld- og trefarvede variant, vi har til test.

Design er selvfølgelig subjektivt, men undertegnede synes, den er ekstremt lækker. Det er ikke svært at forestille sig, at denne højttaler passer perfekt ind i mange minimalistiske skandinaviske hjem. Kommentarer fra andre, der har set den, peger i samme retning.

Danmark er kendt for sit møbeldesign, og Beosound Balance er et møbel eller udsmykning derhjemme. Det gør det under alle omstændigheder lettere at sluge det stive prismærke.

Denne mobil er et dårligt godt køb

Foto: Tek.no

Se også: B&O satser på dyrt grimt design

To baselementer mod hinanden

‘Platformen’ i træ indeholder et opadrettet baselement, mens den øverste del indeholder i alt seks elementer: Et nedadvendt baselement, to fuldtone elementer foran, to bagpå og et separat diskant element foran. At de to baselementer peger mod hinanden hjælper ifølge Bang & Olufsen med at annullere vibrationer, der ellers ville opstå.

Øverst finder vi et berøringspanel med de mest almindelige kommandoer. Når du nærmer dig højttaleren, får nærhedsfølere touch bjælkerne til at lyse op, hvilket i sig selv er en dejlig finesse. Herfra kan du justere lydstyrken ved at trække din finger med uret eller mod uret, ændre sange eller aktivere stemmeassistenten.

Derudover har B&O plads til fire yndlingsknapper, der kan bruges til at aktivere indhold eller kommandoer, men de har her valgt en lidt anden tilgang end andre producenter.

Artiklen er lavet i samarbejde med Tek.no

I praksis bruges de fire knapper kun til at 'gentage' stemmekommandoer til Google Assistant med de muligheder og de begrænsninger, det giver.

For eksempel kan du konfigurere en knap til at afspille de seneste nyheder eller i teorien til at aktivere en afspilningsliste på Spotify. Nu skal det siges, at Beosound Balance ikke i øjeblikket understøtter Spotify Connect, og det kan være grunden til, at Google Assistant i testperioden i det hele taget ikke har været i stand til at starte Spotify-musik.

B&O har dog lovet, at Spotify Connect-support vil være på plads senere på året. Vi kan også lide, at det er muligt at konfigurere disse forudindstillinger direkte i appen og også uafhængigt af Google Assistant.

Assistenten opfører sig på en anden måde, end vi er vant til, og mikrofonerne er i stand til at høre os gennem relativt høj musik eller anden støj. Hvis du vil deaktivere mikrofonerne, har du også to valg - du kan slå dem fra ved hjælp af en knap på berøringspanelet. Eller på den fysiske knap under højttaleren, der slukker for mikrofonen.

Vi kunne ønske os, at der var et lille LED-display foran, der viste, at vores ‘Hey Google’-kommando var blevet registreret. Denne diode er placeret øverst, og det gør det meget vanskeligt at se, hvis du for eksempel forsøger at tale med Beosound Balance fra sofaen.

Foto: Tek.no

Kan tilpasses til rummet

Når du indstiller højttaleren, gennemgår du de sædvanlige trin til at oprette forbindelse til wi-fi og installere firmwareopdateringer, men du bliver også spurgt, om du vil udføre en rumkalibrering.

Beosound Balance kan tilpasse lyden til det rum, den står i, og opdager også, om den er placeret ved siden af ​​en væg eller ej (B&O anbefaler det sidste, red.).

Den udførte kalibrering er ret grundig - undertegnede har for eksempel en stue, der ofte kan få sådanne højttalere til at lyde lidt for bassede. Og B&O-appen reducerer basgengivelse i mit hjem betydeligt.

Du kan vælge at lytte til lyden både med og uden kalibrering, så du bestemmer, hvad der lyder bedst, og appen har ikke mindre end to equalizer formater, der kan bruges til at justere lyden yderligere.

Foto: Tek.no

Sindssygt god lyd

Lyden er langt den mest imponerende ting ved Beosound Balance. Vi har aldrig hørt en så raffineret lyd fra en højttaler, der kan spille i flere rum.

Beosound Balance lyder stor og vanvittigt godt, men vinder mest i mere støjsvage genrer. Den har først og fremmest en klarhed i diskant gengivelse, som er få højttalere i denne størrelse forundt. Den er specielt god til at gengive tavshed, hvor der skal være stilhed.

Beosound Balance-lyden er luftig, detaljeret og velafbalanceret - især i den optimale tilstand, der fokuserer lyden lige frem og holder lydgengivelsen på sit mest neutrale - men Beosound Balance formår bestemt også at levere bas og sjov, hvis det ønskes.

Den går imponerende dybt i betragtning af dets størrelse, og vibrationer eller resonans i enheden ser ikke ud til at være et problem, næsten uanset hvor højt vi spiller.

Lige nu har vi kun Ultimate Ears nye Hyperboom at sammenligne direkte med. Det er en højttaler, der er omtrent samme størrelse, men delvis fyldes op af store batterier (og koster en femtedel af Beosound, red.). Og der er ingen tvivl om, at den danske højttaler går dybere i bassen end den.

Foto: Tek.no

En fælde, som mindre højttalere ofte falder i, er, at de ikke er i stand til at gå dybt nok i basgengivelsen, og at det, der virkelig skal være dyb bas, gengives som en slags lavere mellemtone i stedet. Det sløres i lydbilledet og gør det ikke så luftigt og dynamisk, som det burde være. Det problem har Beosound Balance bestemt ikke.

Det problem havde Denon's Home 350, som vi for nylig testede, sådan set heller ikke. Men den var ikke så sofistikeret længere oppe i lyd registeret, som B&O er, og den manglende rumkalibrering betyder, at du på Denon selv skal lave arbejdet i udfordrende rum.

Som fokuseret lytter foretrækker vi indstillingen ‘Optimal’, men hvis du ikke lytter alene eller bare ønsker lidt mere gang i den, kan du også vælge at skifte til ‘Party’-tilstanden, som spreder lyden 360 grader og tilføjer lidt ekstra bas og diskant. Det lyder også godt, men mister muligvis noget af Optimal-indstillingens nerve og ‘gåsehuds potentiale.’

Alt i alt leverer Beosound Balance lydmæssigt omtrent det bedste, som en multirums højttaler i denne størrelse kan!

Google Cast

I øvrigt bruges Google Cast til at overføre lyden, men Beosound Balance understøtter også Apples Airplay 2 og kan bruges i en multirum opsætning med højttalere af et andet mærke.

Som nævnt forventes Spotify Connect at komme senere i år, og du kan også afspille lyd via Bluetooth og kablede kilder via minijack (kombineret med en optisk indgang, red.).

Stereotilstand understøttes, hvis du virkelig åbner for pengepungen og investerer i to Beosound Balance, men du kan ligeledes bruge Airplay 2 til at afspille lyd i flere rum eller på forskellige typer af højttalere på samme tid.

Konklusion

At sige, at du får det, du betaler for med Bang & Olufsen Beosound Balance, er nok til at strække den. Men det er stadig svært at komme udenom, at denne højttaler har egenskaber, som vi ikke er vant til i typiske multirums højttalere.

Den spiller utroligt stort og smukt, har en enorm klarhed og detaljer i diskanten og faktisk også rimeligt godt med bas ressourcer at trække på. Beosound Balance er den højttaler, vi har hørt, der lyder bedst.

Du kan selvfølgelig indvende, at du til denne (lidt absurde) pris også får fulde stereo løsninger med forstærker og multirums support, muligvis fulde multirums -systemer med lyd i hvert værelse. Men vi er i tvivl om, der er mange løsninger, der giver dig så god lyd i en kompakt og ikke mindst godt designet pakke.

Det er derfor ganske enkelt være smertefuldt at sende denne enhed tilbage, når testen er afsluttet.

Se også: Er det en iPad eller pc?