YouTube forbyder populære narrestreger

De er blandt nogle af de mest sete videoer på YouTube. Men nu vil YouTube sætte en stopper for de voldsomme virale narrestreger, som mere eller mindre kendte youtubere sætter i søen for at skaffe sig selv flere klik.

Ifølge videotjenestens opdaterede retningslinjer forbydes videoer, der kan bringe andre i fare ved at inspirere dem til at gøre det samme.

Dermed er det slut med at æde sæbekapsler, som det skete, da horder af unge pludselig synes, det var sjovt at spise de amerikanske Tide Pods. De indeholder vaskemiddel og kan i værste fald skade de unge alvorligt.

Det blev til et viralt fænomen, da unge spiste kapsler med vaskemiddel foran de rullende kameraer. Indslag som dette vil i øvrigt fortsat være tilladt på YouTube, men ikke videoer hvor almindelige brugere udfører farlige ting. Video: YouTube

Heller ikke videoer, hvor der for sjov bygges og bruges bomber er tilladt. Eller drillerier, der får andre til at tro, at de er i reel fare.

Brugerne får nu to måneder til selv at fjerne indhold, der ikke lever op til reglerne. YouTube vil også fjerne indhold, der tidligere er lagt ud, men som nu overtræder reglerne.

Herefter risikerer brugerne i værste fald at få deres konti slettet, hvis grænseoverskridende indhold fortsat ligger på deres YouTube-kanaler.

