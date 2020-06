Zuckerberg bløder milliarder: Bøjer sig

Mark Zuckerberg afslører i disse dage sit ægte jeg som en gennemført hykler.

For det er hykleri i verdensklasse, stifteren af verdens største sociale netværk Facebook netop nu leverer.

Forklaringen er, at milliarderne fosser ud af hans personlige pengetank, efter næsten 48 milliarder kroner i denne uge er barberet af kursværdien på hans aktier.

Det sker, fordi flere store annoncører som Coca-Cola, The North Face og fødevaregiganten Unilever har indledt en omfattende boykot af både Facebook og Instagram, der er under hård kritik for at være mere interesseret i klik og penge end i at sikre, at had og opfordringer til vold holdes ude.

Ingen undtagelser

Efter at have holdt fanen over sin milliardforretning meget højt og nægtet at blande sig i, hvad for eksempel Donald Trump deler af løgne og nedgørende angreb på andre mennesker, vil Mark pludselig gøre noget.

Det skriver han fredag i et længere opslag på Facebook, hvor han lover strammere moderation af opslag.

Alle - også politikere - bliver nu underlagt nye regler, hvor indhold der opfordrer til vold, had eller til at fjerne folks stemmeret, skal fjernes.

'Vores mål er at fjerne den slags indhold, uanset hvor det kommer fra.'

'Det er ingen undtagelser for politikere i nogen af de politikker, jeg annoncerer her i dag,' understreger han i opslaget, som du kan læse i sin helhed herunder:

Markant skifte

Udmeldingen er et markant skifte i forhold til de udmeldinger, Zuckerberg kom med for blot få uger siden i Fox News.

Det skete dengang, efter blandt andet Twitter var begyndt at markere løgnagtige opslag fra Donald Trump som forkerte.

- Jeg mener klart, at Facebook ikke skal være en 'mægler' for sandheden af alt, hvad folk siger online, forklarede han, mens Trump truede med at hævne sig på de sociale netværker, der blander sig i hans opslag.

- Private firmaer bør ikke - særligt disse platforme - være i en position til at gøre det, mente Zuckerberg altså dengang.

Det er tilsyneladende penge og ikke principper, der styrer Mark Zuckerberg. Det viser han i disse dage, hvor en omfattende boykot fra annoncører får ham til totalt at ændre holdning om moderation af opslag fra blandt andre Donald Trump. Foto: Erin Scott/Ritzau Scanpix

Skal kunne fordømmes

Men nu er holdningen en anden, hvilket også betyder, at opslag fra fremtrædende politikere, der på andre måder overtræder Facebooks politik, vil få en markering om, at de er 'nyhedsværdige'.

Det er Zuckerbergs løsning, når Trump fremover sviner andre til.

Det er nemlig vigtigt, at man skal kunne fordømme den slags udtalelser, mener Mark. Og det kan man kun, hvis det bliver delt:

'Vi tillader folk at dele dette indhold for at fordømme det, ligesom vi gør med andet problematisk indhold, fordi det er en vigtig del af, hvordan vi diskuterer, hvad der er acceptabelt i vores samfund,' skriver han i sit nye opslag.

Lang vej igen

Ifølge The Guardian er det dog tvivlsomt, om ændringerne er markante nok til at få de store annoncører tilbage. Lørdag skriver mediet, at boykotten forsætter.

- Facebook mærker presset nu, hvilket er godt, siger Brandi Collins-Dexter, der er kampagnechef i organisationen 'Color of Change, til Washington Post.

- I sidste ende har de bare lang vej igen.

