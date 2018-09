En ladeport for boligejerne: Sådan udnytter du ny kæmpefidus

De lave ejendomsvurderinger giver en unik mulighed for at give dine børn en skattefri gevinst i millionklassen

De seneste års fravær af realistiske ejendomsvurderinger har åbnet en kæmpe ladeport for, at du kan forgylde dine børn med en skattefri gevinst i millionklassen.

Det skyldes reglen om, at du må sælge din bolig til nært beslægtede til den aktuelle vurdering minus 15 procent.

Dermed er det åbnet for guldhanerne frem til, at de længede ventede nye vurderinger rammer din indbakke i 2019 og 2020 for henholdsvis huse og ejerlejligheder.

Her er det den klare forventning, at vurderingerne vil få sig et gevaldigt ryk op. I dele af landet forventes der op til en fordobling i forhold til den gældende vurdering.

Ekstrem situation

– Generelt er der jo snævre grænser for, hvor meget du kan overdrage til dine børn som gave, uden at de skal betale skat af det. Derfor ser vi også nu en bølge af generationsskifter, hvor man udnytter de lave ejendomsvurderinger til at få overdraget ejendomme til næste generation. For den situation med ekstremt lave ejendomsvurderinger flere steder har vi jo kun lige nu.

- Og vi ved jo også, i hvilke områder vurderingerne er for lave. Det er selvfølgelig der, det sker, siger Thomas Booker, cand.jur. og en af Danmarks førende eksperter i ejendomsbeskatning.

Guldåre på Vesterbro

Et af de steder er Vesterbro i København. Ekstra Bladet har taget en stikprøve på tre tilfældige ejerlejligheder, og her skal forskellen tælles i millioner.

En af dem er en ejerlejlighed på Enghave Plads på 89 m2. Den er aktuelt vurderet til 1.750.000 kr., men er netop blevet solgt i år for hele 4.200.000 kr.

Her kunne ejeren fuldt lovligt have solgt den til sit barn for ca. 1.500.000 kr. Barnet kunne på et senere tidspunkt sælge lejligheden videre, f.eks. for 4.200.000 kr., og have stukket gevinsten i lommen skattefrit.

Begrænset tidsrum

Fidusen gælder kun frem til næste vurdering. Selv om man fremover rent faktisk kommer til at kunne kan fradrage hele 20 procent, så bliver det af nogle helt anderledes høje vurderinger.

– Det vil langt bedre kunne betale sig at overdrage den til den nuværende lave ejendomsvurdering minus 15 pct. end at vente på den nye høje vurdering, selv om du på det tidspunkt kan trække 20 pct. fra. Det er helt sikkert, siger Thomas Booker.

Også Finanshuset i Fredensborg peger på den samme fidus.

Forældrekøb

Her peger økonomerne især på de forældre, der har købt en lejlighed, som et eller flere børn lejer af dem, de såkaldte forældrekøb.

- De nye ejendomsvurderinger forventes at ligge tættere på de reelle markedspriser. Det giver sandsynligvis betydeligt højere ejendomsvurderinger i universitetsbyerne.

- Dermed har du en unik mulighed for at give dine studerende børn en stor skattefri gave og gevinst. Ved at overdrage forældrekøbslejligheden via et forældresalg til den nugældende offentlige vurdering, får dit barn den ventede værdistigning som skattefri gevinst, når lejligheden videresælges.

Kæmpe forskel på vurdering og salgspris

Tre tilfældige eksempler på Vesterbro i København (ejerlejligheder)

Enghave Plads (89 m2)

* Vurdering: 1.750.000 kr.

* Solgt for i 2018: 4.200.000 kr.

Vesterbrogade (83 m2)

* Vurdering: 1.800.000 kr.

* Solgt for i 2018: 3.750.000 kr.

Dannebrosgade (66 m2)

* Vurdering: 1.550.000 kr.

* Solgt for i 2018: 3.187.500 kr.

Kilde: OIS