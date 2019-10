Får unfair bøder: Rejsekort-firma kan ikke løse problemet

Mange tusinde danskere vælger for en nemheds skyld det anonyme rejsekort, som også har den fordel, at hverken myndigheder eller DSB kan snage i, hvor man færdes, for man skal ikke give sine personlige oplysninger til firmaerne bag.

Men som tidligere beskrevet i Ekstra Bladet skal alle 2,7 millioner rejsekortholdere - også folk med personlige rejsekort - hvert femte år betale penge for nye rejsekort - til trods for, at de gamle kort fungerer fint.

Ingen advarsel

Men for kunder med de anonyme rejsekort giver det problemer. De bliver nemlig ikke advaret om, at kortene pludselig udløber.

En pendler var i april på vej med S-tog fra Østerport til Buddinge, da han fik en bøde på 750 kroner.

Samme tur havde han taget dagligt i fem år. Der var rigeligt med penge på saldoen, han anede intet om, at rejsekort kunne udløbe, og der stod ingen udløbsdato på kortet.

Gjorde et forsøg

Så da han tjekkede ind, undrede han sig over, at der på displayet stod ’Rejsekort udløbet’.

’Jeg tænkte, at det måtte være en fejl på check ind-standeren og prøvede at checke ind på en anden check ind-stander. Denne gav samme besked. Jeg prøvede i stedet at sætte kortet i optankningsstanderen, hvor jeg kunne se, at der var ca. 180 kr. tilbage på rejsekortet.’

’Der stod intet på skærmen om, at kortet skulle være udløbet eller lignende. Jeg tænkte, at det måtte være en fejl i systemet, og valgte at stige om bord på toget, da jeg synes, at jeg havde gjort et ærligt forsøg på at handle korrekt,’ skriver pendleren.

Beskyldes for snyd

Selv om kontrolløren skulle have lovet, at han ved at klage til DSB kunne få bøden annulleret, fastholdt DSB, at deres mangeårige kunde med fuldt overlæg havde kørt sort.

I Ankenævnet for Bus, Tog og Metro, som han klagede til, mente halvdelen af medlemmerne, at han skulle slippe. Begrundelsen for at bøden var unfair lød:

’Udløbsdatoen var ikke trykt på klagerens rejsekort, og der blev ikke forinden givet nogen automatisk advarsel på skærmen om, at kortet ville udløbe 16. april 2019.’

Skal slippe for bøde

’Hermed er det vores opfattelse, at der ikke er givet tilstrækkelig tydelig information til forbrugeren om produktets fremtidige ugyldighed, hvilket indebærer, at forbrugeren i en situation som den foreliggende ikke bør strafbelægges med en kontrolafgift,’ mente medlemmerne.

Men de blev underkendt at to andre nævnsmedlemmer med mere magt og samme mistro som DSB, nemlig at pendleren bevidst snød og skulle straffes.

Det mente de på trods af, at de ligesom trafikselskaberne bag rejsekortet, længe har vidst, at det anonyme kort manglede den påtrykte udløbsdato, der kunne overflødiggøre sager som denne.

Kan ikke trykke dato på kort

De har bare ikke kunnet finde ud af at trykke det på kortene. Datoerne skulle have været påtrykt kortene fra første kvartal i år, men det er endnu ikke sket, afslører et dokument.

Det er udskudt til engang næste år.

Over for Ekstra Bladet gentager underdirektør i DSB, Aske Wieth-Knudsen, Statsbanernes påstand om, at kunden med vilje kørte sort.

Men man erkender, at det er et problem, at der mangler en dato. For der anvises en løsning:

- Der er en løsning på vej, hvor udløbsdatoen kommer til at fremgå af kortet, oplyser DSB, som i disse år mister passagerer.

Pendleren: DSB udnytter sit monopol Pendleren mener, at DSB udnytter sit monopol: ’De ved med andre ord at jeg ikke har andre direkte sammenlignelige alternativer til deres ydelse og derfor har de ingen interesse i at give mig en fair behandling. Samtidig er de formentlig også klar over, at jeg efter denne behandling ville 'skifte selskab, hvis jeg havde denne mulighed. Hvis man sælger en ydelse som man har monopol på (eller noget der ligner) har man også et skærpet informationsansvar og i det hele taget en skærpet pligt til at agere ordentligt,’ skriver han. Han er ikke den eneste, der giver DSB kritik. Selv DSB's egen kundeambassadør antyder, at DSB kan have mere travlt med udstede bøder i stedet for at hjælpe kunderne. 'Kan kunderne ikke finde tog-bussen, er rejseplanen ikke tilstrækkelig opdateret, og er personalet mere optaget af at udstede kontrolafgifter end hjælpe kunderne i situationen, kan den positive opmærksomhed på nyskabende pendlerløsninger under et sporarbejde meget hurtigt fortabe sig igen,' skriver hun.

Læs hele sagen i Ankenævnet for Bus, Tog og Metro.

