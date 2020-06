Familie taber sag mod sommerland

Det var selvforskyldt, da en familie kom til at betale 777 kroner for meget for at komme i Sommerland Sjælland

I disse dage åbner omsider landets forlystelsesparker. Her håber man på mange danske gæster, som formodes at trænge til sommerlig hygge med softice, candyfloss, en tur i karruseller, vandrutsjebaner og så videre.

Men et sæsonkort til eksempelvis Sommerland Sjælland kan hurtigt blive en ekstra dyr fornøjelse, må en dansk familie sande.

De havde i fjor for 1740 kroner på internettet købt fire årskort.

De modtog pr. mail et sæt stregkoder, der gav adgang til parken - og et andet sæt stregkoder, de i forbindelse med første besøg 5. juli skulle bruge til at få udleveret personlige årskort i et informationskontor inde i parken.

Men desværre overså familien det skriftlige vilkår om, at de skulle 'Opgradere jeres billetter til sæsonkort i informationen inden I går hjem'.

Så ved et nyt besøg 11 dage senere blev de opkrævet yderligere 777 kroner – entréen for fire personer.

Familien blev rasende, men betalte under protest. De påstod, at Sommerland Sjælland ikke tydeligt nok havde oplyst om vilkåret. Efter besøget klagede de til Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme, hvor de tabte.

Ankenævnet mente nemlig, at sommerlandet havde informeret tydeligt nok.

Sommerland-direktør: - Vi er meget kede af det

- Kåre Dyvekær, direktør i Sommerland Sjælland, hvorfor udviste I ikke lidt konduite og lod familien slippe for at betale 777 kroner ved andet besøg?

- Vi er meget kede af, at familien er kommet i klemme, selvom vi gør os meget umage med at oplyse om, at man skal få udleveret de personlige årskort ved første besøg. Andre parker har i øvrigt lignende procedurer.

Han forklarer, at familien i princippet kunnet have overdraget de ikke-indløste årskort til andre, som kunne prøve at kræve at komme gratis i parken.

- Så vi er desværre nødt til at henholde os til reglerne. Ellers ville konsekvensen være, at vi skal udvise konduite også over for gæster, som eventuelt ønsker at snyde. Desværre har vi erfaring med, at nogle kan finde på at finde huller i billetsystemer. Råd, de så giver videre til andre på nettet.

- Hvis vi fraveg vilkåret, ville det svare det til, at gæster kan gå til koncert og forlade koncerten, og herefter kan de selv eller andre bruge de brugte billetter til at få adgang igen, siger Kåre Dyvekær.