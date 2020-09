Fin restaurant tvangslukket: Udsat for ulykke

Gourmetrestaurant i en Københavns fineste gader var så ulækker, at myndighederne har tvangslukket den i to måneder

’Virksomhedskarantæne indtil den 4. november 2020. Dette medfører, at virksomheden ikke lovligt kan drive fødevarevirksomhed.’

Sådan skriver Fødevarekontrollen, som forleden tog sit nyeste og absolut hårdeste våben i brug og lukkede gourmetrestauranten The Vietnamese i den mondæne St. Kongensgade i København.

Forud for karantænen var gået mere end et år med ikke færre end syv sure smileys, viser Ekstra Bladets gennemgang af kontrolrapporterne.

Noget, som kvalificerer The Vietnamese blandt Danmarks absolut værste fødevaresyndere.

For der har slet og ret været beskidt, viser kontrolrapporterne. Møgbeskidt. På intet tidspunkt siden sidste sommer har stedet fået en glad smiley.

Og der har været fluer. Masser af fluer.

Fluer, fluer, fluer 'I virksomhedens køkkenlokaler findes der et stort antal bananfluer. Der er massiv forekomst af bananfluer omkring opvaskeområde, heriblandt omrking krydderipotter som findes her. Desuden findes et stort antal bananfluer i samme lokale omkring rent service, åbne fødevarer og lignende. I virksomhedens anden køkkenlokale, hvor bl.a. komfur findes, fandtes der bananfluer i åbne skåle med olie og soya lignende sauce til tilberedning.' 'Desuden er der et antal åbne flasker med sirup, som tiltrækker fluerne. Fluerne samler sig omkring rent service og rene redskaber.' Kilde: Fødevarestyrelsens kontrolrapporter. Vis mere Luk

Madvarer, der skulle være kolde, har været lunkne. Ingen har orket af tjekke fødevarernes temperaturer. Og stedet har pralet med en glad smiley, som man i virkeligheden ikke havde gjort sig fortjent til. Og så videre.

Selv om fødevarekontrollørerne igen og igen har bedt restauratøren tage sig sammen og af hensyn til kundernes sikkerhed stramme op, er det ikke sket. Derfor karantænestraffen.

Virksomhedskarantæne Hvis en virksomhed har været kategoriseret som virksomhed med dårlig regelefterlevelse i mindst 12 måneder, kan Fødevarestyrelsen nedlægge forbud mod drift, hvis der foreligger en nærliggende risiko for, at virksomheden fortsat ikke vil blive drevet i overensstemmelse med reglerne. Virksomhedskarantænen fastsættes for en nærmere angivet periode og kan maksimalt vare i seks måneder. En virksomhedskarantæne vil medføre, at den pågældende fødevarevirksomhed ikke kan drives lovligt – også selvom virksomheden har rettet op på de konkrete overtrædelser. Kilde: Fødevarestyrelsen. Vis mere Luk

Så først om knap to måneder må restauranten genåbne, og så er der sket totalrenovering af køkkenet, lover ejeren Duc, Huy Do, der tidligere har læst filosofi i Italien og i syv år været franciskanermunk.

Han synes, at fødevarelovgivningen i Danmark er hård.

- Mange af Fødevarestyrelsens sanktioner skyldes teknikaliteter, siger han med bl.a. henvisning til, at køkkenpersonalet ikke har dokumenteret på skrift, at de har målt levnedsmidlernes temperaturer.

- Men jeg erkender også, at noget er gået galt, hvilket skyldes, at køkkenchefen har været udsat for en ulykke – samt det, at restauranten er i en gammel bygning, der kræver vedligeholdelse.

Duc Huy Do, man kan ikke lade være med at frygte, at nogle kunder har fået ondt i maven af at spise i din restaurant. Har du fået anmeldelser om sygdom blandt gæsterne?

- Nej, fødevaresikkerheden har været i orden. Nu ser vi fremad og bruger perioden til at få styr på lokalerne og ansætte en ny køkkenchef, lover han.