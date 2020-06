Fiskefusker anmeldte selv konkurrenter

Fødevarekontrollen: Derfor anonymiserer vi anmelderen

Ekstra Bladet har spurgt chefen for Fødevarekontrollens rejsehold, den forhenværende vicekriminalinspektør Michael Rosenmark, om det kunne være en røverhistorie, når anmelderen, for at opnå anonymitet, siger, at han risikerer grove repressalier.

- Det vurderer vi ikke. Vi tager forbrugeranmeldelser alvorligt, og det er vigtigt for os, at folk kommer med tips og anmeldelser. Det værner også om det samfundshensyn, at folk, som dermed hjælper os i vores arbejde ved at komme med vigtige informationer, ikke skal frygte at komme i problemer.

- Er der ikke risiko for, at Danmark udvikler sig til et stikkersamfund, hvis enhver kan anmelde en virksomhed for hvad som helst uden efterfølgende at blive stillet til ansvar, fordi I går med til at anonymisere vedkommende?

- Man kan blive straffet for at indgive en falsk anmeldelse, så hvis vedkommende i den konkrete sag havde givet forkerte oplysninger, kunne det have medført strafferetlige tiltag.

- Men har I undersøgt, om det virkelig er sandt, at anmelder risikerer stærkt ubehagelige repressalier?

- Vores erfaring baseret på tidligere sager er, at anmeldere kan opleve ubehagelige repressalier. Vi tror på, at han kunne risikere at blive ilde set og miste kunder, og det lagde vi mest vægt på. Men vi hævder bestemt ikke - og det gør anmelder heller ikke - at Insula (Amanda Seafoods, red.) selv kunne finde på at begå repressalier mod anmelder.

- Det kunne komme fra andre i branchen.

- Men hvorfor imødekom I ikke Insulas indtrængende anmodning om at få oplyst anmelders identitet?

- Det er søreme vigtigt for os at overholde juraen, så virksomheder, som eventuelt forbereder en klagesag, kan få aktindsigt i relevante dokumenter. Derfor har vi også spurgt Insula, hvorfor de mener, det er vigtigt at få oplyst anmelderens identitet.

- Og denne sag handler om, at de skriver frisk fisk på fisk, der ikke er frisk. Det er vores begrundelse for at give en indskærpelse for vildledning. Så vi konstaterer et faktum, der i og for sig er uafhængigt af anmelders identitet.

- Så vores vurdering er, at virksomheden i forhold til sagens kerne, nemlig vildledning, ikke har nogen legitim interesse i at få oplyst klagers identitet. Vedkommendes identitet kan nemlig ikke bruges i klagen over indskærpelsen.

Han afviser på det klareste, at en medarbejder skulle være venner med anmelderen. Ekstra Bladet har heller ikke set påstanden dokumenteret.